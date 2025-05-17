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    海峽中線以東作業卻遭中國海警船驅離 澎湖區漁會質疑護漁不力

    澎湖漁民在海峽中線以東作業，卻遭中國海警船頻頻驅離。（漁民提供）

    澎湖漁民在海峽中線以東作業，卻遭中國海警船頻頻驅離。（漁民提供）

    2025/05/17 19:59

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕我國漁船在「台灣海峽中線」以東、東經118度以東海域進行捕撈作業時，卻頻繁遭中國海警船驅離甚至騷擾，導致作業被迫中斷，嚴重影響漁獲與生計，引發漁民不滿。漁民團體質疑，政府一再重申「台灣海峽中線存在」，卻未有效派遣海巡協助護漁，讓第一線勞動者承擔風險。

    「我們根本沒有越界，就在我們合法作業區，怎麼反而是我們被趕？」來自澎湖數十位的船長一致表示，近日在118度以東海域捕撈小管時，遭到中方海警船驅趕，最後只能無功而返。類似情況頻繁發生，讓不少漁民不敢再前往傳統漁場，適逢正值澎湖小管季節卻無法「合法安全」作業補撈，將造成澎湖漁船重大經濟損失。

    根據統計，近幾個月來在中線附近作業的漁民，頻遭驅離的事件已超過數十起。澎湖區漁會與漁民多次向中央反應，希望加強護漁措施，增派巡邏艦艇，但回應始終有限。漁民表示，政府口口聲聲說要守護海域主權，但實際作為卻與承諾落差甚大。

    澎湖區漁會呼籲政府，要能真正站在基層漁民立場，提出實質應對措施，包括提升海上護漁能量、加強與國際社會合作，讓漁民在自家海域安心作業，不再「有海不能捕」。

    東經118度是海峽中線，以東依照往例是我國管轄範圍。（澎湖區漁會提供）

    東經118度是海峽中線，以東依照往例是我國管轄範圍。（澎湖區漁會提供）

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