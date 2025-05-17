越南返台麻疹確診 台中男足跡曝光

台中衛生局公布新增麻疹病例足跡。（衛生局提供）

2025/05/17 19:48

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增一名境外移入麻疹確診個案，為30多歲男性，4、5月曾至越南旅遊，15日出疹後確診，衛生局公布其公共場域活動足跡，5月11日在藏壽司豐原店待了4個半小時，12、13日也到豐原水源豆腐行、國稅局豐原分局，提醒民眾如有公共場域足跡重疊注意。

衛生局指出，這名麻診確診個案於5月11日在藏壽司豐原店，從上午8點到待到下午1點半，隔天12日7點20分到30分在豐原水源豆腐行，下午3點20分到4點在國稅局豐原分局，13日7點20分到30分也到豐原水源豆腐行。

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衛生局表示，新增這名麻疹個案，無過去病史，4月26日至5月2日曾至越南旅遊，5月15日出疹，經由相關資訊獲知越南為麻疹高風險國家，主動聯繫衛生單位安排就醫後由醫師通報採檢，5月16日確定為境外移入麻疹案例，可傳染期為5月11日至5月19日，目前居家隔離，全案將依中央防治手冊規定預計監測至6月6日。

衛生局調查，初步匡列麻診確診個案接觸者約158人並完成疫調，皆無不適症狀，提醒民眾如有與他公共場域足跡重疊，請與個案最後一次接觸日起，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，聯繫衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

近期國際麻疹疫情升溫，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗，是預防麻疹的最有效的方法，衛生局提供，如有越南旅遊規劃，先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

衛生局提醒民眾，參與各類活動或出遊出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

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