為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    越南返台麻疹確診 台中男足跡曝光

    台中衛生局公布新增麻疹病例足跡。（衛生局提供）

    台中衛生局公布新增麻疹病例足跡。（衛生局提供）

    2025/05/17 19:48

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市新增一名境外移入麻疹確診個案，為30多歲男性，4、5月曾至越南旅遊，15日出疹後確診，衛生局公布其公共場域活動足跡，5月11日在藏壽司豐原店待了4個半小時，12、13日也到豐原水源豆腐行、國稅局豐原分局，提醒民眾如有公共場域足跡重疊注意。

    衛生局指出，這名麻診確診個案於5月11日在藏壽司豐原店，從上午8點到待到下午1點半，隔天12日7點20分到30分在豐原水源豆腐行，下午3點20分到4點在國稅局豐原分局，13日7點20分到30分也到豐原水源豆腐行。

    衛生局表示，新增這名麻疹個案，無過去病史，4月26日至5月2日曾至越南旅遊，5月15日出疹，經由相關資訊獲知越南為麻疹高風險國家，主動聯繫衛生單位安排就醫後由醫師通報採檢，5月16日確定為境外移入麻疹案例，可傳染期為5月11日至5月19日，目前居家隔離，全案將依中央防治手冊規定預計監測至6月6日。

    衛生局調查，初步匡列麻診確診個案接觸者約158人並完成疫調，皆無不適症狀，提醒民眾如有與他公共場域足跡重疊，請與個案最後一次接觸日起，持續追蹤健康情形至麻疹最大潛伏期18天，如有出疹、發燒、咳嗽、流鼻水等疑似麻疹症狀，聯繫衛生所並告知活動史，以利安排就醫。

    近期國際麻疹疫情升溫，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫接觸傳播，出疹前後4天均具傳染力，接種MMR（麻疹、腮腺炎、德國麻疹）疫苗，是預防麻疹的最有效的方法，衛生局提供，如有越南旅遊規劃，先至旅遊醫學門診諮詢醫師專業意見，或經醫師評估自費施打MMR疫苗，且應避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒到流行地區。

    衛生局提醒民眾，參與各類活動或出遊出國時應留意手部衛生，進出公共場所或人多擁擠的場所，請自主戴口罩，返家或回國後如出現疑似症狀，請戴口罩儘速就醫並告知醫師相關旅遊史及暴露史。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播