彰化市1049戶免費安裝扶手 阿公阿嬤都笑了

彰化市公所攜手笁樂種子基金公益協會，為彰市1049戶免費安裝扶手。（彰化市公所提供）

2025/05/17 19:51

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市公所攜手笁樂種子基金公益協會在今、明兩天，為全市80歲以上共1049戶有安裝扶手需求的長輩，免費到府安裝扶手。彰化市長林世賢指出，也將全面盤點市公所管理的公廁，希望能夠逐年完成安裝扶手計畫。

林世賢表示，台灣已邁入高齡化社會，不只是老人防跌，中壯年也要防跌。無論是居家的衛浴空間，或是外出旅遊的公廁，最好都要加裝扶手，才能增加安全，避免如廁之後站不起來，增加跌倒風險。

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林世賢強調，感謝笁樂種子基金公益協會不只是提供免費扶手，還提供安裝扶手的志工團，可以快速完成到府安裝。市公所也全面配合，在里長、里幹事的陪同下，一起完成愛心扶手安裝大業，許多長輩都開心說，馬桶旁安裝扶手，再也不必害怕如廁完會站不起來了。

看到長輩的笑容，林世賢指出，公廁加裝安全扶手是未來的趨勢，將盤點由市公所管理的公廁，逐步完成加裝安全扶手的計畫，讓每個民眾都有安心的如廁環境。

笁樂種子基金公益協會發起人滕治裕表示，除了為彰化市的1049戶免費安裝扶手，也將到大城、二林、芳苑、和美、溪州、竹塘、芬園等地為401戶的長者服務，因為，彰化市是該協會首度安裝，所以戶數比較多。

彰化市公所攜手笁樂種子基金公益協會，為彰市1049戶免費安裝扶手。（彰化市公所提供）

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