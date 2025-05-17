花壇虎山巖金針花海盛開 網紅踩花氣炸志工

彰化花壇虎山巖金針花金黃炸裂，人潮也滿到爆，遊覽車更是單日破百。（米諾斯提供）

2025/05/17 19:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化花壇虎山巖金針花盛開，30萬株金黃花朵炸裂，今天又是藍天白雲的好日子，一大早就有遊覽車載著遊客來賞花，單日遊覽車數量破百，停車場爆滿，但仍有網紅不聽志工制止，硬踩金針花，讓志工氣炸。

花壇虎山巖委員葉尚雯說，目前開的是一期花，金針花有兩期花，現在已看到二期花的花梗，雖然以往一期花的花況較優，但以今年一期花遍地金黃的情況來看，相信二期花仍然值得期待。

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葉尚雯說，每年母親節是虎山巖金針花最漂亮的時節，完全符合「母親花」名號。可能是因為上星期陰雨天，又碰上母親節，還有白沙屯媽祖回宮，母親節賞花人潮不若以往。而今天一早7點就爆出人潮，停車場停滿遊覽車，光是上午就破百輛，賞花人潮就跟金針花一樣熱情奔放。

不過，金針花海人山人海，搶著拍照打卡，志工隨時在旁提醒，千萬不要踩到花。但仍有網美自帶攝影師，不顧志工勸導就跑進花堆裡拍照，把花踩壞，讓志工氣炸。

花壇虎山巖指出，進入盛開期的賞花人潮絡繹不絕，平日賞花遊覽車可達單日50輛，假日破百輛，第一、第二停車場停滿時，會立即啟動在1.2公里遠的泰元街臨時停車場，希望民眾多多利用平日來賞花，欣賞台灣西部最早開的金針花海。

網紅搶拍虎山巖金針花，硬闖花堆，把花都踩壞了。（米諾斯提供）

彰化花壇虎山巖金針花進入盛開期，人山人海賞花人潮一直來。（米諾斯提供）

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