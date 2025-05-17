國中會考首日違規統計 提前或逾時作答約70件

國中會考首日違規統計，以提前或逾時作答違規最多。圖為教育部政次張廖萬堅（右二）主持國教輔導團等老師對試題的評析。（記者林曉雲攝）

2025/05/17 18:59

〔記者林曉雲／台北報導〕114年國中教育會考今（17）日完成4科考試，全國試務會統計，各科到考率逾98％，考生的應考秩序整體來說屬良好，

教育部國教署組長蔡宜靜說明，國中教育會考於今日舉行第一天考試，上午考試科目為社會及數學，下午考試科目為國文及寫作測驗，今日各科缺考人數及到考率分別為：社會2052人、98.83％，數學2025人、98.84％，國文2057人、98.83％，寫作測驗2254人、98.71％。

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全國試務會則說明，今日考生的整體應試情形屬於良好，違規事件統計至目前為止，以「提前或逾時作答」最多，初步回報約70件；其次為「隨身放置非應試用品」，約47件。依國中教育會考相關規定，違規事件先由監試委員就現場情況進行記錄，經各考區試務會討論確認後，再送全國試務會召開全國違規事項處理會議討論核定。

全國試務會再次提醒考生，明日為國中教育會考第二天考試，考生要記得攜帶准考證，提早出門準時應試，注意監試委員說明，並依試場規則應試，切勿提前或逾時作答。尤其應避免攜帶行動電話，或智慧型手錶、智慧型手環等穿戴式裝置，以及其他具有傳輸、通訊、錄影、照相、計算功能或發出聲響之物品進入試場；若置於試場前後方，必須先關機或拔除電池。

全國試務會也表示，會考明天在考試完畢後，各科試題本及參考答案將於明（18）日下午2時以後，公布於國中教育會考網站。

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