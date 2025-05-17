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    「狂醫」杜元坤澎湖場新書發表！商業周刊「不用心」惹議

    離島狂醫杜元坤（前左4）澎湖場新書發表會，澎湖縣政府官員踴躍捧場，卻出現主辦商業周刊不用心頻頻失禮。（記者劉禹慶攝）

    離島狂醫杜元坤（前左4）澎湖場新書發表會，澎湖縣政府官員踴躍捧場，卻出現主辦商業周刊不用心頻頻失禮。（記者劉禹慶攝）

    2025/05/17 20:43

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕有人稱其為「仁醫」，也有人封以「狂醫」外號的義大醫院院長杜元坤，今（17）日在澎湖生活博物館舉辦新書《初心不退：活出生命的影響力》分享會，深入剖析自己從醫30多年的心路歷程，現場狂句連發，不失其狂野本性。但杜元坤對澎湖離島醫療及小朋友音樂培養不遺餘力，各界有目共睹。

    《初心不退》一書，是杜元坤行醫歲月的濃縮寫照。從投入偏鄉義診、創新醫療技術，到面對自身病痛與沉重債務時，仍堅持捐出半薪，他用實際行動詮釋「醫者、教者、樂者、夢想實踐者」的多重角色。書中也記錄他致力推動醫學教育與AI醫療，展現醫者仁心與前瞻思維。

    由於杜元坤新書，由商業周刊負責編印出版，也主導新書發表會，但顯然「不夠用心」。澎湖場新書發表會，雖涉及商業行為，但因澎湖縣政府感念杜元坤對澎湖的貢獻，慨然出借澎湖生活博物館供使用；不料商周卻安排工讀生負責接待，公關則退居「幕後」，導致工讀生根本不認識澎湖縣政府官員，頻頻發生「失禮」情況。

    今日分享會上許多醫界人士、北醫校友、曾受過杜元坤治療而改變一生的病人、文澳擊樂飛魔力成員，都到場聆聽杜元坤細膩分享從醫生轉為病人的人生體悟，以及他致力於創新手術、行善助人、教育傳承等多重人生角色。他期盼透過新書，激勵更多人勇敢堅持自己的初心，在生命旅程中活出影響力。

    曾受杜元坤照顧的病患，新書發表會獻花致敬。（記者劉禹慶攝）

    曾受杜元坤照顧的病患，新書發表會獻花致敬。（記者劉禹慶攝）

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