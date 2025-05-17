會考寫作測驗2隻倉鼠「牢籠與自由」 國文老師家長解題：難發揮

國中教育會考第一天，師長為考生加油打氣。（記者方賓照攝）

2025/05/17 18:50

〔記者劉詠韻／台北報導〕國中教育會考今天最後一科是寫作測驗，題幹只提供2張貌似倉鼠的圖片及6個語詞。任職國文老師的考生家長現場分析，從牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺詞語中不難察覺，考題試圖透過倉鼠的動作延伸到現實生活，是為了提醒學生在現實生活裡進行自我評估及反思，鼓勵培養學生獨立思考的能力，但礙於這階段的孩子思想仍不夠全面，恐無法有效發揮。

台北市中山國中多名學生指出，作文題裡有1張圖片，畫面內容中有兩隻倉鼠，1隻在籠子努力跑著滾輪，另1隻則想逃出籠子，並提供牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺6個詞語予考生為題寫作。有考生說，雖然他看似洋洋灑灑寫下5、600字篇幅的作文，但考試結束後回想，根本不知道自己寫的重點，讓他滿崩潰的。

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不願具名的考生低調透露，他選擇「盲目」為作文題目，自己遇過班裡帶風向的主心骨，許多同學經常將對方的一句話奉為聖旨，卻不思考其中的正當性，盲目跟從是一種不好的行為。他說，儘管在這題目的立意不錯，但後面因時間不足、來不及思考更多，以至於草率下筆，導致全文偏題，這也是令他深感可惜的地方。

另外，任職國文老師的考生家長分析，從牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、沉溺詞語中不難察覺，考題試圖透過倉鼠的動作延伸至現實生活，是為了提醒學生在日常的現實生活進行自我評估及反思，以鼓勵培養學生獨立思考的能力，但礙於這階段的孩子思想仍不夠全面，恐無法有效發揮。

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