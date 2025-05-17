健美走秀比賽基隆國門廣場登場 引騷動

選手勻稱健美的體態，吸引民眾歡呼。（記者盧賢秀攝）

2025/05/17 18:32

〔記者盧賢秀／基隆報導〕今天在基隆國門廣場有場「撼動之星創意健美走秀賽」，20多位參賽者展現肌肉及健美體態，還不乏護理師和科技工程師參賽，引起一陣騷動。比賽結果第一名游子儀、第二名陳敦睿，最佳創意獎李承恩、郭芯瑜。

「撼動 HDA」和基隆護國城隍廟合作辦理的這場結合反詐騙與健美走秀賽，今天在基隆港邊的國門廣場登場，除了天然海港郵輪景色還有時尚健美走秀，創意十足，師哥美女一出場，露出結實勻稱的肌肉，歡呼聲四起。

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高嘉和表示，「撼動HDA」這個團體，是一群基隆囝仔組成，這12年來，跑遍全台灣國中、高中、大學進行拒毒反詐騙巡迴宣導800場，每個團員身體力行、勤練健身，希望用行動鼓勵同學多運動展現體態自信。

首屆比賽特地選在基隆港前舉辦，希望展現基隆無敵港景與每位勤練選手體態美，同時也邀請30年前，轟動一時的台灣健美始祖「大象」游瑞榮擔任評審，新舊兩代同堂鼓勵年輕人多運動。

連若涵是知名電腦公司工程師，練健身運動5年了，她很喜歡健身也持續健身。本身是護理師的郭芯瑜也練健身5年了，她練重訓加有氧，她建議健身的朋友不要怕遇到瓶頸，堅持下去就是進步的時候。

游瑞榮表示，希望大家愛好運動，現在很多高齡者也練重訓，加強抗阻運動、增加核心群肌力，可以延緩退化。

選手勻稱健美的體態，吸引民眾歡呼。（記者盧賢秀攝）

選手勻稱健美的體態，吸引民眾歡呼。（記者盧賢秀攝）

選手勻稱健美的體態，吸引民眾歡呼。（記者盧賢秀攝）

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