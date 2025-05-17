「倉鼠」的6個選擇 國中會考寫作測驗超靈活

國中會考寫作測驗超靈活，教育部國教輔導團老師認為，圖文不難理解，考生連結生活經驗，發揮空間寬廣。（記者林曉雲攝）

2025/05/17 18:18

〔記者林曉雲／台北報導〕國中會考今日最後一節寫作測驗，題幹僅提供2張貌似倉鼠的圖片及6個語詞。苗栗縣造橋國中校長林孟君解析，考生從2張小動物（貌似倉鼠）圖片中，選擇最適合的圖，再從「牢籠、自由、盲目、選擇、冒險、耽溺」選擇想配圖的詞語，圖文聯想後進行詮譯，並連結自己的生活經驗及想法，考生必須要發揮聯想力，但題幹的圖片和文詞對學生都不陌生，應屬於「好上手、易理解」。

林孟君表示，寫作情境圖一是兩隻小動物在箱籠中，箱籠中有食物有水，其中一隻動物在活動，而另一隻動物的腳跨出箱籠，圖二的情境詞彙共有6個詞語，考生必須先觀察圖一，並從圖二挑選出可說明圖一內容的詞彙，進而說明自己為什麼選擇這樣的對應？這樣對應所代表的現象是什麼？它反映了什麼樣的生活情貌？自己可從中反思到什麼體悟？透過自身生活經驗的連結，寫下對此的觀察與想法。

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林孟君表示，考生要讀懂題目才能寫作，2張圖很簡單，6個詞語也不難理解，看的懂圖片，作圖文配對，考生在選擇時，心裡就已經有答案，圖文整合後寫出為何選這個詞的理由，以她為例，她選的詞是「選擇」，其中一張圖片的小動物有一隻腳在柵欄外，但身體在籠內，她會寫出那隻小動物心中的「猶豫」，出去是未知，要出去嗎？跳出舒適圈需要勇氣，出去可能會成功，也可能會失敗，要有勇氣支撐去做未知的事，但成功和失敗都是過程，也都是學習，要和自己對話，其中的意義為何，國中生的生活經驗相對簡單，題幹有圖也有文字，考生有東西可寫。

嘉義縣東石國中老師李育靜則表示，今年寫作命題給予考生的空間寬廣，寫作任務的提問設計，完整檢視學生從閱讀到寫作的歷程，符應新課綱國語文核心素養「運用國語文表情達意之內涵」，引導說明中從觀察圖片到情境語詞的關聯，透過兩者的連結與詮釋，呼應學生的生活經驗，可引導學生反思生活，探究其中可能隱含的意義，並發展自己的觀點。

李育靜表示，寫作是表達思考情感、溝通交流的重要工具，試題引導學生思辨價值與釐清生活經驗，命題素材包含聯想力與思辨性，符合生命教育議題。另，全國試務會主任王延煌說明，寫作測驗缺考2254人，佔比1.29%。

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