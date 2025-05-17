2025放視大賞圓滿落幕 南台科大獲最高團體榮譽「年度最佳學校」

陳其邁（前左）頒發最佳空間設計特別獎，給正修科大數位媒體設計系。（記者葛祐豪翻攝）

2025/05/17 18:35

〔記者葛祐豪／高雄報導〕全台指標性的數位內容設計競賽與展覽活動「2025放視大賞」，今（17）日在高雄展覽館舉行頒獎典禮，今年共有全台118個系所、1245件作品參展，總獎金高達130萬元；象徵最高團體榮譽的「年度最佳學校」由南台科大奪得，台灣藝術大學的陳建宏教授則獲頒「最佳指導老師」殊榮。

「2025放視大賞」包含跨域、影視、設計、遊戲及動畫等五大主題類別的參賽作品，經專業評選後，共頒發51個獎項。今天的頒獎典禮由百萬訂閱YouTuber視網膜連續第二年主持，他今年特別抽空走訪展區，親身體驗新世代創作者無窮的想像力，驚呼：「年輕人的創意真的太狂了！」

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數位發展部部長黃彥男對作品表達高度肯定，他說，放視大賞每年都激盪出驚人的創意能量，「年輕人的潛能彷彿是無底洞，每次都讓我們驚豔，會持續支持產業發展，幫助孩子們實踐夢想！」

高雄市長陳其邁頒發「最佳空間設計特別獎」，給獲得評審高度肯定的正修科大數位多媒體設計系；他說，今年放視大賞邁入第15週年，感謝數發部與教育部持續支持高雄數位內容產業的推進，活動規模年年擴張，今年參展廠商數更創下歷史新高，見識到台灣新生代的創意量能與堅強實力。

今年評審首次邀請國際業者參與，像是遊戲類評審由亞洲最大獨立遊戲展BitSummit理事村上雅彥擔任召集人，邀請東京獨立遊戲展主辦單位PHOENIXX製作人小田響之加入；設計類則以國際平面設計聯盟會員之一的葉忠宜領軍，集結5位頂尖國際設計師擔任專業評審。

象徵最高團體榮譽的「年度最佳學校」，最終由南台科大奪得；國立台灣藝術大學的陳建宏教授，則獲頒「最佳指導老師」殊榮。

高雄市長陳其邁（右二）、立委黃捷（中）參觀學生作品，鼓勵持續創作。（記者葛祐豪攝）

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