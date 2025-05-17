老公幫忙報稅10年！人妻改自己來發現1事：心都涼了

女網友分享，今年首次報稅時才發現，原來過去10年都有退稅，但款項全數匯入丈夫帳戶。示意圖，非當事人。（情境照）

2025/05/17 21:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕每逢報稅季，許多家庭由其中一方統一處理報稅事務。女網友發文分享，自己10年來首次嘗試報稅時才發現，原來過去都有退稅，累積金額粗估4到10萬元左右，但款項全數匯入丈夫帳戶。文章曝光後，引起網友熱議。

網友昨在Dcard以「因為報稅發現一件諷刺的事」為題發文說，自己出社會後工作一直相當穩定，單身時期的財務與報稅事務都由父親公司財務人員處理。婚後她希望能夠更加獨立，因此曾主動表明未來報稅將由自己負責，未料丈夫當時主動願意接手報稅事宜，於是她便將這部分交由對方處理。10年過去，她很感謝老公攬下這個工作跟繳納稅金。

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原PO透露，今年她首度嘗試自行報稅，原本只是想幫丈夫分擔，卻意外發現兩人多年來都有退稅，扣完再加上一些免稅額跟固定捐款的可扣除金額，每年退稅金額約在4千到1萬元之間。而這些款項過去10年都是匯入丈夫帳戶，對方也從未主動提起或與她分享，讓她感嘆「有點心涼」。

文章曝光後，網友質疑，「原po沒講清楚，她以為要繳稅，所以老公報稅時，她有給老公錢嗎？但是沒有，她是不是有佔老公便宜的心態」、「妳要獨立結果丟給老公繳，那妳獨立在哪？妳以為自己佔老公十年便宜，實際上是妳被老公佔便宜，然後就心涼」？

另有人提出不同看法，「我覺得要看平常開銷大多是誰出欸，如果老公出大部分，那他不告知直接拿走退稅我覺得還好」、「我覺得還是要講，不告而取為之偷。今天另一半如果光明磊落的說：有退稅一萬元，我們一起出去吃喝花掉。感受會好很多。」

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