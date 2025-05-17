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    首頁　>　生活

    會考作文神題 「籠中倉鼠圖」學生妙喻老師叫好

    國中會考作文無題目出奇招，倉鼠圖+六字選一，考生認為好發揮。 （記者蔡淑媛攝）

    國中會考作文無題目出奇招，倉鼠圖+六字選一，考生認為好發揮。 （記者蔡淑媛攝）

    2025/05/17 18:08

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕今年國中會考寫作測驗沒有題目，引題給予2張倉鼠在籠中跑滾輪、腳伸出籠外，要考生從圖片及從自由、冒險、盲目、選擇等6詞語選出一個詞，並結合自我經歷或觀察，寫出作文，不少考生直呼題目有趣、好發揮、易拿高分，有考生寫出「失去自由太久，看到自由不認得，不會去爭取！」獲得國文老師好評。

    居仁國中謝姓考生表示，看到題目直覺有趣，想了3到5分鐘，雖沒練習過，但很有挑戰性，結合自我經歷，寫來行雲流水，很好發揮，他選擇「自由」為主題，看到倉鼠想要自由，但籠門打開又不敢出去，形容失去自由太久，看到自由也不認得，不會去爭取，也習慣沒有自由的日子，下一段結合自己考試經歷，看到有自由的機會，想要放鬆又不能做，只能驅使自己繼續該做的事，

    葉姓考生則以「冒險」為題，以譬喻法作文，以港口的船做比喻，牢籠中的倉鼠是永遠停泊在港口的船，長苔癬、籐壺、鏽蝕、爛掉，打開籠門的老鼠則是願意出航的船，冒險駛向大海，之後以自己游泳課不敢下水及克服的過程，以及坐雲霄飛車的經歷，最後再描述如何鼓勵勇氣冒險，認為這是好發揮的題目。

    蕭姓考生則是看圖說故事，也選擇以自由入題，覺得很好發揮，一寫不可收拾，結果結尾未寫完就打鐘了，他將兩隻倉鼠形容人的狀態，一個安於現狀，如同上班族不知遵從自由的內心，生活一成不變，另一隻嚮往自由，即使生活無法豐衣足食，他以自己喜歡物理課，未來當想研究員，會堅持夢想。

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