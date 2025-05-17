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    週日會考第2天悶熱天氣不穩 北東慎防午後大雨

    中央氣象署提醒，週日北方鋒面南移，東部會有短暫雨勢，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    中央氣象署提醒，週日北方鋒面南移，東部會有短暫雨勢，其他地區午後也有局部短暫雷陣雨。（資料照）

    2025/05/17 21:58

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕明（18）日週日是會考第二天，鋒面逼近台灣，天氣更加不穩定，各地下半天皆有機會降雨，尤其北部、東北部還有山區的雨勢可能較大，若早出晚歸或午後要出門，建議攜帶雨具備用。

    中央氣象署預報，週日北方鋒面南移到台灣北部海面，除了東南部及恆春半島仍不定時有零星短暫陣雨，東北部及東部也有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，其中，北部與東北部地區及其他各地山區雨勢較大，部分地區午後下雨的時間會比較久一些，晚上東北部及東部也有局部大雨發生機率。另外，金門及馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，交通往返請留意航班資訊。

    溫度方面，週日沒下雨時天氣悶熱，各地高溫約31到34度，南部近山區可以來到36度左右，到於各地低溫約23到26度。

    關於下週天氣，天氣風險公司指出，預估下週一到週三鋒面較為偏北，午後雷雨有減少的趨勢，降雨範圍偏向山區為主，平地天氣較好，溫度偏高、炎熱。下週四鋒面又會較往南接近台灣北方海面，午後雷雨發生範圍有機會擴大到平地來，雨量也可能較多。下週五、六鋒面再度北抬，午後雷雨的範圍跟雨量也會跟著縮減

    紫外線指數部分，澎湖縣與高雄市達危險級，其餘縣市也到少有高量級，外出請注意防曬。

    空氣品質方面，週日環境風場為偏南風到西南風，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。

    各地低溫約23到26度，高溫約31到34度，南部近山區可以來到36度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    各地低溫約23到26度，高溫約31到34度，南部近山區可以來到36度左右。（擷取自中央氣象署網站）

    澎湖縣與高雄市紫外線指數達危險級，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    澎湖縣與高雄市紫外線指數達危險級，請注意防曬。（擷取自中央氣象署網站）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

    空品方面，竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部空品區為「普通」等級。（擷取自環境部空氣品質監測網）

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