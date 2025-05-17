揪「粽」送暖不間斷！「二林呷透透」社團9年捐粽近4萬顆

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱連續9年揪「粽」送暖。（記者陳冠備攝）

2025/05/17 17:59

〔記者陳冠備／彰化報導〕端午將至，臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」延續傳統，第九年號召網友捐贈愛心粽，在短短3天內募集4070顆肉粽，今（17日）捐贈給彰化家扶中心等社福機構，為弱勢家庭提前送上節慶溫暖。版主林煌凱表示，9年來已累計募集3萬9670顆「粽」，盼這份善意持續傳遞下去。

今日上午，林煌凱會同彰化翔威壇及彰化縣20夢想起飛創農市集發展協會，一起將2440顆愛心粽送達彰化家扶二林服務處，另1630顆粽子分送華山基金會等3個社福公益團體，立委謝衣鳯、二林鎮長蔡詩傑等人參與捐贈儀式，並一同發送肉粽。

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家扶兒小穎表示，從小由阿嬤獨力撫養長大，每年端午節最喜歡吃阿嬤親手包的粽子，他也會在旁邊幫忙，後來阿嬤因為腎影響體力衰退，就無力包粽子，現在透過捐贈愛心粽活動，他跟阿嬤每年都可以吃到暖呼呼的粽子，依舊感受端午過節氣氛的溫暖力量。

林煌凱說，這項愛心粽計畫自2016年起發起，默默的已經來到第9年，共募集3萬9670顆，數字真的是難以想像，這都是網友對社會公益最真實的體現，他也坦言，9年來物價上漲不少，本來一串10顆肉粽只要200元，現在已要300元，曾擔心難以達標，但每次一貼出訊息，網友們就會立即回應，他感謝每位善心網友的支持，讓這份端午送暖的傳統得以延續至今。

蔡詩傑表示，欽佩林煌凱與社團連年推動公益活動，讓許多弱勢兒童及家庭感受到社會溫暖，期盼這股愛心能吸引更多人響應，形成正向循環。

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」版主林煌凱（左3）將愛心粽送達彰化家扶二林服務處，立委謝衣鳯（左2）、二林鎮長蔡詩傑（左1）、等人參與捐贈儀式。（記者陳冠備攝）

臉書社團「二林四鄉鎮呷透透」連續九年號召網友捐贈愛心粽，9年來已累計募集3萬9670顆。（記者陳冠備攝）

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