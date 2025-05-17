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    明午後雷陣雨範圍擴大！大台北防短延時豪雨 梅雨報到時間曝

    降雨趨勢。（氣象署提供）

    降雨趨勢。（氣象署提供）

    2025/05/17 17:49

    〔記者吳亮儀／台北報導〕明天（18日）午後雷陣雨更旺盛！中央氣象署預報，明天會有一道鋒面到達北部海面，各地午後都會有局部短暫雷陣雨，尤其大台北及東北部地區有短延時豪雨。至於梅雨滯留鋒面何時到？氣象署預報，可能在25日之後會逐漸接近台灣。

    氣象署預報員張承傳表示，明天因鋒面在台灣北部海面，東北部、東部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，且要注意在午後北部、東北部地區及各地山區易有局部大雨，尤其大台北及東北部地區有局部短延時豪雨發生的機率，一直到晚間東北部及東部地區仍有局部大雨。

    「下週一（19日）起各地天氣恢復較一致，大多是白天多雲到晴、午後有雷陣雨的天氣型態」，張承傳說，下週一到下週六（24日）天氣都滿類似的，吹偏南風，午後有雷陣雨，要注意的是大台北、東北部、東部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區並有局部較大雨勢。

    至於梅雨季的典型滯留鋒面何時會到？張承傳說，就預報來看應該會落在本月25日之後，以氣象署10日預報來看，25日之後受到鋒面影響，天氣較不穩定，各地降雨機率提高，但降雨時間、區域及影響程度仍有不確定性。

    氣溫趨勢。（氣象署提供）

    氣溫趨勢。（氣象署提供）

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