台鐵36車站1天進出不到100人次 「內獅站」最慘低於2人次

台鐵自強號。（資料照）

2025/05/17 17:53

〔記者吳亮儀／台北報導〕台鐵公司公布去年的「台灣鐵路統計年報」，全台有36個台鐵車站在去年平均一天進出人次不到100人次，最慘的位於南迴線的「內獅站」，平均一天不到2人次。台鐵公司說明，很多偏遠小站、支線車站屬於服務性質，不能單憑「人少」就隨意廢站，且部分車站以貨運為主，不單靠載運旅客。

根據台鐵統計，去年每天平均進出人次在100人次以內的車站有36個，多數在支線、東部幹線和南迴線。台鐵公司副總經理劉雙火表示，這些支線車站、偏遠小站支線及徧遠小站雖然進出車站的人次少，台鐵仍有服務性質、不可說因為不賺錢就廢站。

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劉雙火指出，政府有補助支線車站、偏遠小站經費，以去年為例，政府補貼這些車站共11.4億元，「保留這些車站都屬於服務性質」。

去年平均每天最少人進出的台鐵車站前十名依序為內獅站（約2人次）、枋山站（約4人次）、大富站（約13人次）、山里站（約15人次）、瑞和站（約15人次）、海端站（約17人次）、漢本站（約17人次）、東竹站（約18人次）、平和站（約20人次）、三民站（約22人次）。

另外，去年平均單日最多人次進出的台鐵車站前五名依序為台北站（約12.2萬人次）、桃園站（約5.5萬人次）、台南站（約5萬人次）、台中站（約5萬人次）、中壢站（約4.9萬人次）。

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