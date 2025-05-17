國中會考國文科 劇本、詐騙入考題易拿分

國中會考第3節考國文，教育部國教輔導團解析，試題結合生活經驗，取材範圍廣泛，難易適中具鑑別度。（記者林曉雲攝）

2025/05/17 17:13

〔記者林曉雲／台北報導〕國中會考今（17日）登場，第3節考國文，教育部國教輔導團、高雄市旗山國中老師丁美雪解析，今年考出42題，包括白話文29題及文言文13題，結合學生的生活經驗，取材範圍廣泛，首次考出電影劇本「進擊的鼓手」活用散文對讀題，「俗女養成記」、詐騙話術、世足賽16強等也入考題，難易適中具鑑別度。

關於詐騙題，丁美雪說明，第1題素材取自詐騙，以圖表命題，題幹提示詐騙訊息話術特徵，如語言運用、情感共鳴、聲稱相似經驗、引發情緒反應等，並提供詐騙的手機簡訊內容，如水費逾期未繳、立即停止供水等，考國文能力的生活運用，第1題易拿分。

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對於有考生覺得今年文言文很難，新北市錦和高中老師陳恬伶表示，考生看到陌生的考題材料，可能會覺得惶恐，但如果善用學到的閱讀理解能力，題幹都有提供充分的情境，理解題目的鷹架即可答題。

此外，丁美雪表示，會考第一次考出劇本活用題型，題組第38至40題考出電影劇本「進擊的鼓手」散文對讀，也考出文學作品如題組第32至33題江鵝的「俗女養成記」散文，要考生反思為了錢出賣夢想或幸福，願意嗎？

陳恬伶表示，國文重視學生的閱讀理解能力，以及將國文能力用於其他學科，例如第23題利用表格統整複雜訊息考文言文，對古代遠卒守塞、牧民屯戍的政策比較；第38題取材「史記」季札的親屬關係圖，利用樹狀圖呈現，要考生推論因果關係。

今年的文字轉地圖題更精緻，題組二第27至28題，甲生根據文本訊息，繪製灰面鵟鷹遷徙圖，乙生找出路線圖的疏漏處，並能推論八卦山成為灰面鵟鷹重要休息站的原因。另也有歷史知識對應短文比較：題組六第36至37題考五代十國的區分，對照蔡詩萍「李後主事件簿」中的新舊五代史關於南唐君主的描述，提煉出作者觀點。

全國試務會闈外辦公室主任王延煌說明，2057人缺考、佔比1.17％，無重大舞弊或違規事件。

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