台東反對設風電 彭啓明：業者未送件、環境部不鼓勵

針對業者擬在東海岸設置58部陸域風力發電機組的「東成陸域風力發電計畫」，環境部長彭啓明（左3）今親赴東海岸表態「不鼓勵」，業者也未送件。 （記者黃明堂翻攝）

2025/05/17 17:11

〔記者黃明堂／台東報導〕針對東成電力股份有限公司籌備處擬於台東縣成功鎮與長濱鄉設置58部陸域風力發電機組的「東成陸域風力發電計畫」，環境部長彭啓明今親赴東海岸表態「不鼓勵」，立委莊瑞雄則說「彭部長今天來，不是來拆彈，而是要讓它連蛋都孵不出來」，陳瑩重申立場「沒有民意，沒有開發」。

該案自今年3月18日起於環境部環評開發案論壇公開公告，至4月7日止共收到3444則民眾意見，反映地方居民對此案的高度疑慮與強烈反彈。規劃地點多為台東沿岸公有土地，開發恐將嚴重衝擊當地自然景觀、生態環境與居民生活，引發社會廣泛關注。

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彭啓明指出，該風力發電根本沒有送到環境部，只是在準備程序（未成案），且環評審查程序十分嚴謹，依規定，只要陸域風力設施半徑500公尺內有居民，就必須進行環評。

他強調，風力發電可能產生低頻噪音與陽光炫影，除了影響居民生活品質與農業生產，也可能破壞原有自然景觀。因此，環境部將嚴格把關，審慎評估各項衝擊。在如此美麗的自然環境中，環境部的立場是「不鼓勵」此類開發。

長濱反風電自救會特地在環境部長彭啓明抵達時，獻上精心準備的小禮物──來自海岸的貝殼、海膽石與火山活動生成的礫石。自救會感謝環境部長並表示，這些不是珍貴的禮物，但它代表部落對土地的愛與心意。

陳瑩在現場表示：「台東的自然風貌與海岸線，是我們世世代代珍惜的共同資產。任何開發案都必須建立在充分溝通與在地民意支持的基礎上。東成風電案在缺乏透明程序與民眾共識下倉促推動，已造成地方社會的焦慮與不安。我再次強調：沒有民意支持，就不可能有開發！」

莊瑞雄直言，針對台東欲設置陸域風機的問題，「彭部長今天來，不是來拆彈，而是要讓它連蛋都孵不出來。」他並強調，地方並非反對綠能，而是堅持要適合的綠能發展模式，而陸域風機，就不適合出現在台東。

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