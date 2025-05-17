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    台南「愛家515共築好時光」 鼓勵親子將想說的話寫下來

    「愛的時光膠囊」活動，吸引親子家庭參加。（台南市教育局提供）

    「愛的時光膠囊」活動，吸引親子家庭參加。（台南市教育局提供）

    2025/05/17 17:06

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕響應「515國際家庭日」，台南市教育局今（17）日於安慶國小舉辦「愛的時光膠囊」活動，有精彩的學生舞蹈表演、親子闖關遊戲及街頭藝人表演，讓現場大小朋友驚呼連連，更設計「愛的對話罐」，鼓勵親子將想說的話寫下來，「將愛封存，把時光說給未來聽」，日後打開對話，回憶無限。

    此外，特別設置「時光小客廳」展示早期童玩與生活物件，讓家長與孩子分享自己的童年回憶，讓不同世代透過遊戲與對話交流情感，另一種家庭教育方式，溫暖人心的力量。

    台南市教育局長鄭新輝說，藉由國際家庭日系列活動，不僅讓親子之間有更多互動與了解的機會，同時傳遞正向教養、相互尊重的家庭理念，希望每一個家庭都能留下屬於自己的愛的時光膠囊，成為未來最珍貴的回憶。

    台南市家庭教育中心主任張冰嫈說，今年特別配合母親節推出「彩繪愛．說出心中話」活動，設計可愛的圖稿讓孩子現場自由著色，邀請家長將孩子完成的作品上傳家庭教育中心Facebook粉絲專頁參加抽獎，讓孩子用畫筆表達對家人的愛，也增添溫馨互動的趣味性。

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