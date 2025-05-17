世壯運選手之夜用餐位子不夠只能「席地而坐」 官方這樣解釋

世壯運選手們席地而坐用餐。（圖擷取自臉書）

2025/05/17 17:10

首次上稿：16:54

更新時間：17:10

〔記者甘孟霖／台北報導〕雙北世界壯年運動會亂象頻傳，有台灣參賽選手抱怨昨（16日）晚台北市政府辦在花博的選手之夜，許多選手因找不到椅子只得席地而坐開啟「遊民模式」就地「室內野餐」。對此，世壯運執委會表示，會場椅子數量足夠，部分選手有自備野餐墊帶到現場使用，歡迎所有選手用各種方式和來自世界各地的選手們交朋友。

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聽障射擊選手陳先生在臉書PO文表示，去年很早就報名了世界壯年運動會，參加台北的花博選手之夜活動，一進去真的很傻眼！整個大會安排一團亂，餐點就只有酸梅湯，水煎包，三明治，鹽酥雞，鳳梨酥，蟹殼黃。此外，因為找不到椅子，他只好以「遊民模式」就地「室內野餐」，也批評這樣的規模「非常中國，真的很中國！」

陳先生受訪表示，不認同台北市選手之夜的餐點，質疑用這些簡餐來隨便應付，好看嗎？此外，壯年運動會包含許多老人家，但晚會現場椅子有限，老人家拿食物進來，並沒有椅子可以坐，只能席地而坐，要站起來也很困難，環境對老人很不友善。

他也提到，因他是聾人，昨晚大會也沒有手語翻譯，質疑沒有讓聾人選手享有資訊平權，完全不知道活動狀況。

世壯運執委會表示，世壯運選手歡迎晚會，主要是希望選手看藝文演出、享受台灣特色輕食以及走動式交流，現場有提供足量椅子供有需求的選手使用，但部分選手有自備野餐墊帶到現場使用，歡迎所有選手用各種方式和來自世界各地的選手們交朋友。

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