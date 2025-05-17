府城300「細漢店長」體驗 小朋友用台語說產品、玩闖關

小朋友穿上工作圍裙擔任實習書房店長，用台語與客人應對互動，議員李宗霖擔任關主與小朋友同歡。（記者王姝琇攝）

2025/05/17 16:46

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣教會公報社今舉辦府城300「細漢店長」體驗活動，30位小朋友穿上工作圍裙擔任實習書房店長，用台語與客人應對互動，議員李宗霖擔任關主與小朋友同歡。

台灣教會公報社府城300「細漢店長」體驗活動今天登場，30位小朋友化身小小書房店長，用台語向顧客說明產品，活動並安排趣味的闖關小遊戲；李宗霖說，透過趣味活動讓小朋友對台語的使用更加深印象，口語更流利自然；盼台語與府城的文化可以透過這些活動傳承給下一代。

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台灣教會公報社社長方嵐亭牧師代表歡迎小朋友們，在這裡用台語體驗店長工作，學習店內工作和顧客的應對技巧之外，並提醒小朋友，要有禮貌、頂真（仔細），並且小心安全。

李宗霖表示，台語在300年以前就在這片土地上落地生根，是我們生活中不可或缺的一部分。只是如今的台語環境，如同被拆毀的城牆，散落於城市各個角落，但它仍然守護每一個人，因此需要大家利用這樣的活動一塊一塊地重新回復起來。

李宗霖特別感謝台灣教會公報社用心規劃此次活動，使台語和台南的歷史與文化重新交織，讓孩子們能透過實際參與，將生活中的經驗與本土語言連結，將逐漸失落的記憶傳承到下一個時代，找回我們對這片土地的認同與感情。

小朋友穿上工作圍裙擔任實習書房店長，用台語與客人應對互動，議員李宗霖擔任關主與小朋友同歡。（記者王姝琇攝）

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