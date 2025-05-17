「黑龍」回來了！台灣第一水庫再添亮點 國內首座蟋蟀主題館重新開幕

虎頭埤整建國內首座蟋蟀主題生態館，全新完工、啟用，轉型為親子環教場域，開幕活動，吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/17 16:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕虎頭埤以「台灣第一水庫」遠近馳名，市府在園區斥資整建國內首座蟋蟀主題生態館，今天重新開幕，俗稱的「黑龍仔」又回來了，實體展示，並轉型為親子環教場域，再添觀光新亮點。

市長黃偉哲主持揭幕典禮，與各界貴賓一起剪綵，隨後為全新命名的「親子環教生態館」開箱，大小朋友湧至，深入認識地方知名的蟋蟀特色。

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親子環境生態館位在湖畔森林，初建於1976年，圓形造型引人矚目，原為景觀餐廳，因附近有深受歡迎的虎月吊橋，現場等於是園區觀光的必經之地，一開始相當熱門。

後來，虎頭埤的青年活動中心完工，食宿機能兼具，人潮移動，景觀餐廳逐漸沒落，一度變成閒置空間；縣政府時期，結合新化當地知名的傳統民俗活動，規劃為國內首座蟋蟀生態館，遊客造訪，再現熱鬧景況。

由於建物啟用迄今近50年，結構老舊，下雨時還會漏水，環境不利於蟋蟀生態，市府觀旅局向中央爭取經費，斥資3600萬元進行整修，順利完工。

整建完工的新館，延續「蟋蟀」為核心主題，空間更優化，運用多媒體與實體展示等方式，傳遞生態知識。

館內展示猶如一部成長史，還有生活習性、飼養技巧與雌雄辨識等內容，並介紹傳統的鬥蟋蟀文化，寓教於樂，極具教育價值。

黃偉哲表示，館內完整呈現蟋蟀從卵到成蟲的生命週期，並結合在地文化與環境教育，讓遊客了解饒富趣味的昆蟲知識，無論是假期出遊，或平時戶外參訪，都很適合帶著小朋友前來。

黃偉哲強調，整修後的生態館，不僅提升設施品質，更成為虎頭埤的重要亮點，是科普知識、親子共遊的好地方，小朋友可以深度體驗蟋蟀的生態，進而喜歡上新化這可愛的吉祥物。

今天的開幕活動，立委陳亭妃、林俊憲，以及副議長林志展與議員李偉智、陳碧玉、余柷青，還有市府觀旅局長林國華等人也出席，一起剪綵、見證。

林國華提到，新的生態館導入「自然、永續、共融」等理念，空間設計採用環保建材，且優化參觀的動線與品質，未來將做為生態教育推廣據點，結合周邊全齡式遊憩設施與東岸探索露營區、雨豆樹廣場等資源，共同提升虎頭埤整體旅遊服務能量。

慶祝開館，現場舉辦「小蟋蟀熱鬧入厝派對」活動，吸引親子參加，透過精心設計的五感體驗，在聲音、色彩與自然互動中，展開一場夏日生態冒險。

虎頭埤整建國內首座蟋蟀主題生態館，全新完工、啟用，轉型為親子環教場域，開幕活動，吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤整建國內首座蟋蟀主題生態館，全新完工、啟用，轉型為親子環教場域，開幕活動，吸引大小朋友參加。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤親子環教生態館全新開幕，仍以「蟋蟀」為核心主題，運用多媒體與實體展示等方式。（記者吳俊鋒攝）

虎頭埤親子環教生態館全新開幕，仍以「蟋蟀」為核心主題，運用多媒體與實體展示等方式。（記者吳俊鋒攝）

親子環教生態館仍以蟋蟀為主題，現場有實體展示，引人矚目。（記者吳俊鋒攝）

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