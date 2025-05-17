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    國中會考國文科有宮庭劇考題 愛追劇考生輕鬆解答

    國中會考國文科高雄缺考161人，有宮庭劇考題愛追劇考生輕鬆解題。（記者黃良傑攝）

    國中會考國文科高雄缺考161人，有宮庭劇考題愛追劇考生輕鬆解題。（記者黃良傑攝）

    2025/05/17 16:30

    〔記者黃良傑／高雄報導〕114國中會考今天下午考國文科，高雄考區應考人數18796人，缺考161人，多數考生認為白話文、文言文比例，約各佔1半，其中，白話文題目內容偏易，但文言文題目較難，題目中有「王位繼承」的考題，讓有追古裝宮廷劇的考生，感覺內容似曾相識而有趣。

    高雄五福國中林同學表示，印象深刻的題目是以足球賽賽制，以及預測隊伍名次的題目，結合了時事，不只具實用性且十分有趣，題目並不難，只是需要思考久一點的時間，有些考古題，難度並不高。

    鼓山高中國中部吳姓考生認為一般選擇題跟閱讀的文言文比較多，感覺比較難，作答有點吃力；黃姓女同學說，容易的基本的國學常識還是有，字音、字型的題型有一些陷阱，如果不小心很容易出錯，細心度要很夠才不會失誤，整體而言題目適中。

    蔡姓考生則覺得寫起來比去年還難很多，閱讀有很多細節需要看得很清楚，不然很容易誤判跟錯過答案，注音有很多是沒有看過的；侯姓考生認為跟模擬考比起來，寫起來蠻簡單的前20題只要有認真上課，有基礎的知識都寫得出來。

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