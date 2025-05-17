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    會考國文科驚現魔王題 考生崩潰：司馬光文言文成噩夢

    今年會考國文科，文言文題型難度高，有考生認為用字用詞少見、艱澀又難懂，還必須反覆推敲，連白話文也夾藏文言文做關鍵字。（記者蔡淑媛攝）

    今年會考國文科，文言文題型難度高，有考生認為用字用詞少見、艱澀又難懂，還必須反覆推敲，連白話文也夾藏文言文做關鍵字。（記者蔡淑媛攝）

    2025/05/17 16:41

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕國中會考第三科考試科目國文科，台中有考生認為今年文言文題型超難，不但用字用詞少見、艱澀又難懂，還必須反覆推敲，連白話文也夾藏文言文做關鍵字，雖然今天白話文簡單，文言文題型也只占約1/3，但難度高，國文科整體難度是中間偏難。

    居仁國中葉姓考生指出，文言文閱讀測驗中一篇司馬光在友人送他屏風寫的致謝文，要問內文的字義、同義，以及司馬光收禮的反應，內文比一般文言文更難，用字少見又艱澀，答題時要反覆再看內文，並且推理，是魔王題。

    葉姓考生再指一篇白話文題組，雖是白話文以新五代史及舊五代史做比較，文章長達3、400字，問作者與書中的不同觀點，因此要比較說法，從文中找線索發現差異點，解題關鍵卻是文言文，最後也是考文言。

    這次國文科的白話文考題則顯得有趣許多，蕭姓考生舉白話文單題，出題圖示世界盃足球賽的賽程表，推論冠、亞、季軍，不難但很有趣，令人印象深刻；還有祖孫以蛤蜊為題做溝通，看出時代差異，簡單有趣味。

    考生認為，今年國文科要得到高分並不簡單，要很會看文言文，文言文是今年的得分關鍵，長篇文章要耐心看完，找出關鍵詞。

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