為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    苗栗家扶中心辦青春挑戰營 從遊戲中學表達、懂關係

    苗栗家扶中心舉辦「愛情動次動」青春挑戰營活動，讓參與青少年，從遊戲中學表達、練靠近、懂關係。（苗栗家扶中心提供）

    苗栗家扶中心舉辦「愛情動次動」青春挑戰營活動，讓參與青少年，從遊戲中學表達、練靠近、懂關係。（苗栗家扶中心提供）

    2025/05/17 16:23

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗家扶中心為協助青少年提升人際互動經驗、認識自我在群體中的位置，今（17）日和18日舉辦「愛情動次動」挑戰營隊，透過一連串趣味的運動與討論活動，陪伴60位青少年在笑聲與奔跑中練習說出口的勇氣，從遊戲中學表達、練靠近、懂關係。

    苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，家扶自1970年起深耕在地，服務18鄉鎮弱勢家庭已邁入第55年。隨著網路使用成為生活重心，不少青少年在虛擬世界中表達自如，卻在真實社會情境互動中顯得較為退縮，盼藉由此次挑戰營活動，能讓孩子拓展視野、累積面對人生的勇氣及社會適應力。

    家扶中心說，會場舉辦這場挑戰營構想，來自家扶中心第20屆青年自立釣竿方案的夥伴。他們觀察到，青少年在戀愛的世界裡有著各種悸動與疑惑，卻常因擔心被家人責備誤解，親子間的情緒就這麼一點一滴累積成了緊張，於是他們勇敢提出這個主題，並首度走進營隊現場，陪伴青少年一起討論、玩鬧也一起聆聽。

    此次營隊規劃分組競賽、情境挑戰與引導式討論在內的多元活動，期待在動靜交錯的參與中，讓青少年思考自己在關係中的位置，練習表達、也練習傾聽。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播