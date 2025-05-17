苗栗家扶中心辦青春挑戰營 從遊戲中學表達、懂關係

苗栗家扶中心舉辦「愛情動次動」青春挑戰營活動，讓參與青少年，從遊戲中學表達、練靠近、懂關係。（苗栗家扶中心提供）

2025/05/17 16:23

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗家扶中心為協助青少年提升人際互動經驗、認識自我在群體中的位置，今（17）日和18日舉辦「愛情動次動」挑戰營隊，透過一連串趣味的運動與討論活動，陪伴60位青少年在笑聲與奔跑中練習說出口的勇氣，從遊戲中學表達、練靠近、懂關係。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴指出，家扶自1970年起深耕在地，服務18鄉鎮弱勢家庭已邁入第55年。隨著網路使用成為生活重心，不少青少年在虛擬世界中表達自如，卻在真實社會情境互動中顯得較為退縮，盼藉由此次挑戰營活動，能讓孩子拓展視野、累積面對人生的勇氣及社會適應力。

請繼續往下閱讀...

家扶中心說，會場舉辦這場挑戰營構想，來自家扶中心第20屆青年自立釣竿方案的夥伴。他們觀察到，青少年在戀愛的世界裡有著各種悸動與疑惑，卻常因擔心被家人責備誤解，親子間的情緒就這麼一點一滴累積成了緊張，於是他們勇敢提出這個主題，並首度走進營隊現場，陪伴青少年一起討論、玩鬧也一起聆聽。

此次營隊規劃分組競賽、情境挑戰與引導式討論在內的多元活動，期待在動靜交錯的參與中，讓青少年思考自己在關係中的位置，練習表達、也練習傾聽。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法