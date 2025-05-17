台東杉原灣「東浪嘉年華」登場 沙灘排球、音樂會接力

東浪嘉年華的沙灘排球賽，在熱力十足的沙灘競技。（記者黃明堂攝）

2025/05/17 16:29

〔記者黃明堂／台東報導〕台東夏季盛會「2025東浪嘉年華」，今天在杉原灣海水浴場登場，由莿桐部落耆老進行傳統祈福儀式揭開序幕，向海洋致敬意，沙灘排球挑戰賽也熱血開打，來自全國各地選手在陽光與海風中揮灑汗水，氣氛熱烈高漲，晚間還有音樂會，將吸引更多人潮。

東浪嘉年華安排了多項沙灘與水域體驗活動，包括SUP龍舟趣味競賽、親子沙雕體驗、風浪板體驗等，供親子同樂，還有以「馬達加斯加」為主題的大型風箏展演，巨型動物風箏如長頸鹿、獅子、金剛等陸續升空，吸引民眾拍照打卡熱點，充滿夏日熱情。

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晚間沙灘音樂會更是一大亮點，今年匯聚14組華語樂壇超強陣容，亞洲天后蔡健雅、金曲歌王蛋堡、人氣樂團美秀集團、創作才女魏如萱、搖滾天團TRASH等輪番開唱，搭配沙灘夜色，打造獨一無二的音樂饗宴。

縣政府說，連續兩天的「東浪嘉年華」融合運動賽事、互動體驗與音樂表演，打造全齡共樂、精彩的夏日海洋慶典，活動皆免費入場，但現場無停車位，呼籲「不開車、少騎車、搭接駁」，縣府加碼推出「搭接駁送飲品」限量活動，只要當日持任務印章，可於會場指定地點兌換一瓶飲品，數量有限、送完為止，邀請大家安心搭車、清涼入場。

東浪嘉年華的海上SUP體驗。（記者黃明堂攝）

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