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    關山2.6億計畫回收利用豬糞尿 彭啓明：支持推動農村綠色轉型

    環境部核定「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」補助9126萬元，部長彭啟明（左）今天由立委陳瑩（中）、莊瑞雄（右2）邀請視察預定地。 （記者黃明堂翻攝）

    環境部核定「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」補助9126萬元，部長彭啟明（左）今天由立委陳瑩（中）、莊瑞雄（右2）邀請視察預定地。 （記者黃明堂翻攝）

    2025/05/17 16:43

    〔記者黃明堂／台東報導〕環境部日前核定「台東縣關山鎮畜牧糞尿資源化處理計畫」，總經費2億5957萬元，鎮長彭成豐請託立法委員陳瑩與莊瑞雄共同協調推動，獲環境部支持，核定補助9126萬元，部長彭啓明到關山畜牧糞尿資源化處理預定地視察，表達支持推動農村綠色轉型。

    目前關山鎮有10家畜牧場、共飼養約25410頭豬，每日產生約380噸畜牧廢水，長年仰賴傳統載運曝曬方式處理，效率低落，導致河川污染與異味問題嚴重。此次資源化計畫將興建集中處理設施，導入厭氧發酵技術，轉化為沼氣、生質能源、沼渣與沼液，實現「全回收、零排放」目標。

    今日會勘由立委陳瑩、莊瑞雄邀請環境部長彭啓明親自到場，並有台東縣環保局局長黃權煒、縣議員楊清順服務處主任胡展榮、關山鎮公所秘書林梓群等地方官員出席。養豬協會總幹事徐永明、前理事長呂紹青、常務監事方仁弘及養豬班班長方俊偉到場關心，展現中央與地方、產業界攜手合作，推動綠色畜牧轉型的決心。

    彭啓明表示，該過去畜牧產業多以傳統養豬模式為主，未來透過此案希望能讓環境更友善、產業更升級、民眾生活更舒適。目前規劃將於今年9月動工，預計明年11月完工啟用。

    養豬協會表示，因為5、6年前就曾遞案申請，但遲遲都沒通過，相當感謝立委陳瑩、莊瑞雄與環境部長助，這次可以順利推動。立委陳瑩表示，這項計畫不僅能有效改善污染，也能減輕農民負擔、創造循環經濟，是關山邁向永續發展的重要關鍵。

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