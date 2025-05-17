520我愛你！台南「愛情許願池」活動登場 10萬顆粉紅泡泡藏彩蛋

現場超過10萬顆粉紅泡泡扭蛋形成「愛情許願池」。（記者王姝琇攝）

2025/05/17 16:24

〔記者王姝琇／台南報導〕5月20日諧音「我愛你）」，台南市觀旅局即日起至6月30日，於河樂廣場舉辦「愛情許願池」活動，今天宣布正式啟動，現場超過10萬顆粉紅泡泡扭蛋形成「愛情許願池」，吸引民眾搶拍。

市長黃偉哲攜手多位來賓，一起在大型愛心球上寫下願望及祝福，同時邀近千位民眾共同參與幸福啟動儀式，將手中代表願望及祝福的愛心球投入「愛情許願池」，現場瞬間洋溢浪漫氛圍。

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黃偉哲表示，5月20日除了是總統就職週年外，許多人也取它的諧音「520（我愛你）」，賦予「愛情」的新詮釋。市府與在地觀光產業公協會及業者，合作一同打造專屬台南的愛情許願池，營造出最浪漫的城市，期望透過此次活動行銷推廣，提升觀光熱度與地方商機。

觀旅局長林國華說明，活動期間「愛情許願池」將布滿了粉紅泡泡球，並設有「玫瑰花拍照打卡區」。現場還有「幸福扭蛋機」，裡面有台南在地伴手禮、旅宿及觀光業者提供的優惠券，獎項共達2600項，價值超過67萬元。

此外，今明兩日將舉辦浪漫的愛情市集，販售各種特色商品和甜點，無論是選擇禮物還是甜蜜約會，河樂廣場的「愛情許願池」都是絕佳的選擇。

觀旅局指出，為期1個月的愛情許願池活動，除現場活動外也鼓勵民眾參與臉書粉專互動，即日起只要至「台南旅遊」粉絲專頁指定貼文按讚、分享並標記想一同許願的對象，就有機會獲得「虎頭埤雙人遊套票」。活動將於5月20日抽出100名幸運得主。

觀旅局即日起至6月30日，於河樂廣場舉辦「愛情許願池」活動。（記者王姝琇攝）

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