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    國中會考》來台僅2月應考！繁體字、注音成中國考生挑戰：自評拿B

    國中教育會考首日，考生做最後衝刺。（記者方賓照攝）

    國中教育會考首日，考生做最後衝刺。（記者方賓照攝）

    2025/05/17 16:34

    〔記者劉詠韻／台北報導〕國中會考於今週六（17日）舉行，第三節考國文科，記者於台北市大同高中現場實際觀察，約10多名考生提前交卷離開教室，受訪時一致認為題目容易解答。來自中國福建的林姓考生三月開始在台修讀學業，坦言雖然平常能融入教學環境，但因從小學習漢語拼音的她，至今仍不熟悉複雜的繁體字，認為題目困難度中等偏上，並猜測自己得B的機率很高。

    北安國中考生林詣婷受訪表示，她今年三月剛從中國福建轉學來台，認為自己對台灣的本土教育掌握得還不錯，但目前仍未熟悉繁體字，幸運的是學校老師過去尚能接受她以簡體字作答，另基於自小學習26鍵漢語拼音，因此對試卷上的注音考題完全一竅不通，並強調自己後續會努力跟上大家的腳步。她也說，此次國文測驗共用時30分鐘，應該可以拿到B。

    私立復興高中實驗中學郭姓考生直言，他大概花40分鐘提早交卷，印象最深刻的是一道候鳥經過南嶼的路線圖，答題者被要求補充缺少的路線「它有一段文字敘述，從哪裡飛到哪裡，問你經過哪些地方」，屬於常識題目，有信心口可以得滿分。

    成淵高中的陳姓考生說，聊齋誌異設計的常識測驗題很有趣，相比其他文字冗長的題目，約百字以內的短篇故事、圖文豐富多元，答題者需在多個選項裡選出正確的答案。

    中山國中一名女考生認為，試卷有道血親圖表的題目艱澀難懂，至於圖文的聊齋圖文選擇題還可以輕鬆作答，還是希望自己可以考取好成績。

    剛結束國文測驗的考生們排隊下樓休息，地點為大同高中。（記者劉詠韻攝）

    剛結束國文測驗的考生們排隊下樓休息，地點為大同高中。（記者劉詠韻攝）

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