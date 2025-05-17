世壯運加班到全公司發火！ 美編再噴：每天看這醜不拉幾吉祥物

世壯運吉祥物壯寶。（台北市青年局提供）

2025/05/17 16:57

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕雙北世壯運今日開幕，近日爭議不斷，今日又有一名自稱是印前美編的工作人員在臉書粉專投稿抱怨世壯運的吉祥物「壯寶」。他表示，這次的工作真的讓他感到厭世，每天加班到全公司的人一肚子火。他並抱怨：「每天電腦打開就要看這醜不拉幾的吉祥物。」

世壯運近日頻頻出包，而該活動的吉祥物「壯寶」，奇特的造型也受到討論。今日一名網友在臉書社團「靠北世壯運」PO文表示，他是世壯運的印前美編，是工作人員之一。

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該網友稱，這次活動加班加到公司的人都一肚子火，「每天電腦打開就要看這醜不拉幾的吉祥物，還有那該死的大紫色」。另外再加上成千上萬個沒有點陣化，讓電腦無數次暴斃的AI檔，然後發包廠商、驗收單、老闆、會計、美工、倉管，每個人手上的製作清單都不一樣，「這什麼人間煉獄？」

關於先前吉祥物「壯寶」造型引發討論，世壯運執行長林哲宏曾解釋其三大設計意涵：第一，北字具象化，展現創新精神。壯寶的設計靈感來自「北」字，這是全球綜合型運動賽會首度將文字具象化為吉祥物，象徵創新求變的精神。透過這項獨特設計，向世界傳達台灣文化，展現台北與新北共同舉辦世壯運的獨特性。

第二，雙人互助意象，象徵雙北共榮。「北」字形如兩人背靠站立，展現對稱與相互支撐的概念，象徵北市與新北市攜手合作、共同成長。吉祥物身上的交錯色塊，也呈現雙北在籌辦賽會過程中的緊密合作與協商共識。

第三，名字寓意強壯精神，展現運動活力。「壯寶」的英文名稱取自「Strong」，呼應「世壯運」的發音，傳達壯年體育不滅的精神。此外，其中央的閃電符號，象徵能量滿載，展現積極向前、不斷挑戰自我的運動精神。

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