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    林園海岸生態片！ 大眼海鰱追逐魚苗 燕鷗「黃雀在後」一路飽餐

    成群大眼海鰱追逐魚苗，指引了燕鷗家族覓食方向。（陳俊強提供）

    成群大眼海鰱追逐魚苗，指引了燕鷗家族覓食方向。（陳俊強提供）

    2025/05/17 16:13

    〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市林園區近海魚苗暴增，吸引成群大眼海鰱追捕，海面上濺起的水花，為造訪的燕鷗家族指引覓食方向，形成罕見的空中、水裡同步獵食畫面。

    林園愛鄉協會理事陳俊強連日在中芸港至海洋濕地公園海面上，看到大眼海鰱跟蒼燕鷗、黑腹燕鷗、普通燕鷗、白眉燕鷗等燕鷗群，集體獵食魚苗。陳俊強說，第一次在林園沿岸看到大眼海鰱追捕魚苗，應是被暴增魚苗吸引過來，恰逢燕鷗家族陸續到訪，形成難得畫面。

    五月是鳳頭燕鷗大量停棲高屏溪口的季節，牠們會在此求偶跟交配，同時也會有小燕鷗、蒼燕鷗、普通燕鷗和紅燕鷗等現身，但林園愛鄉協會今年多次調查，在雙園大橋到出海口之間，燕鷗停棲的數量非常的少，連往年的十分之一都不到。

    陳俊強指出，偶爾發現燕鷗會在林園海岸的離岸堤外集體覓食，但只有蒼燕鷗選擇消波塊休息，其它鷗科的鳥類很少停棲在林園出海口；不過，水管橋附近近日停棲了一大群燕鷗，以黑腹燕鷗為主，大約有300隻。

    陳俊強表示，今年高屏溪口沙洲幾乎消失無蹤，無法提供候鳥棲地，為燕鷗家族大幅減少原因；至於沙洲為何消失，陳俊強說，這次無關颱風沖刷，研判與氣候變化有關，有待後續觀察。

    燕鷗家族成群獵食魚苗。（陳俊強提供）

    燕鷗家族成群獵食魚苗。（陳俊強提供）

    水管橋停棲一大群燕鷗，以黑腹燕鷗為主。（陳俊強提供）

    水管橋停棲一大群燕鷗，以黑腹燕鷗為主。（陳俊強提供）

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