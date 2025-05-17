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    「台南好物」前進嘉義市 黃偉哲攜手黃敏惠行銷

    台南市長黃偉哲（第二排左三）攜手嘉義市長黃敏惠（第二排左二）推廣台南好物。（記者丁偉杰攝）

    台南市長黃偉哲（第二排左三）攜手嘉義市長黃敏惠（第二排左二）推廣台南好物。（記者丁偉杰攝）

    2025/05/17 16:24

    〔記者丁偉杰／嘉義報導〕台南市政府推廣優質農漁產品，今天在遠百嘉義店廣場舉辦「旺情夏日派對」農產市集推廣活動，現場展售香甜鳳梨、洋香瓜、虱目魚丸等多項台南特色農漁產，嘉義市長黃敏惠盡地主之誼，到場與黃偉哲一同推廣台南好物，黃偉哲也捐贈鳳梨鮮果予伊甸基金會嘉義早療中心，傳遞甜美的關懷。

    推廣活動在遠百嘉義店廣場熱鬧登場，現場匯集台南各地特色農產與加工品，包括香甜多汁的鳳梨與洋香瓜、沁涼消暑的冰品與酸梅湯、鮮味十足的虱目魚丸與漁產、風味濃郁的松花皮蛋與黃金泡菜，以及肉乾、蜜汁燻茶鵝、燒肉粽、草菇乾、果乾與咖啡等品項，吸引民眾選購。

    黃敏惠展現地主情意，致贈黃偉哲「金馬61幸福嘉義米禮盒」，黃偉哲回贈黃敏惠「八田穗越米禮盒」，彰顯嘉義市及南市兩座城市對農產品與食農教育推動的用心。

    黃偉哲說，台南擁有多元且具地方特色的農漁畜產品，不僅品質優良、鮮美可口，更深受消費者喜愛，感謝遠百嘉義店的大力支持，讓嘉義市民能就近品嚐來自台南的優質農產；台南市將持續推動跨域合作與農產行銷，讓更多台南好物走進全台，為農民爭取更大市場與收益。

    黃敏惠說，嘉義市與南市有許多相似的特質，同樣有悠久歷史，及豐富的文化底蘊與深厚的人文風情；此次農產市集派對不僅是兩座城市在農業上的互動交流，更象徵兩市在觀光、文化與城市發展上的合作關係。

    台南市政府推廣優質農漁產品，今天在遠百嘉義店廣場舉辦「旺情夏日派對」農產市集推廣活動。（記者丁偉杰攝）

    台南市政府推廣優質農漁產品，今天在遠百嘉義店廣場舉辦「旺情夏日派對」農產市集推廣活動。（記者丁偉杰攝）

    台南市長黃偉哲（左二）捐贈鳳梨鮮果予伊甸基金會嘉義早療中心，傳遞甜美的關懷。 （記者丁偉杰攝）

    台南市長黃偉哲（左二）捐贈鳳梨鮮果予伊甸基金會嘉義早療中心，傳遞甜美的關懷。 （記者丁偉杰攝）

    「旺情夏日派對」農產市集推廣活動，現場展售香甜鳳梨。（記者丁偉杰攝）

    「旺情夏日派對」農產市集推廣活動，現場展售香甜鳳梨。（記者丁偉杰攝）

    「旺情夏日派對」農產市集推廣活動，現場展售虱目魚丸。（記者丁偉杰攝）

    「旺情夏日派對」農產市集推廣活動，現場展售虱目魚丸。（記者丁偉杰攝）

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