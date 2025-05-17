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    彰化人行步道有「地雷」？ 男童校門口跌傷 MOOVO公共自行車致歉

    彰化市泰和國小學童在校門的人行步道跌倒，因為步道有殘留的公共自行車拆除車架所留下的壁虎套環，讓小朋友跌倒受傷還縫了4針。（潘姓家長提供）

    彰化市泰和國小學童在校門的人行步道跌倒，因為步道有殘留的公共自行車拆除車架所留下的壁虎套環，讓小朋友跌倒受傷還縫了4針。（潘姓家長提供）

    2025/05/17 16:34

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市泰和國小1年級男童，昨天（16日）在校門口人行步道跌倒流血破皮，原來是MOOVO公共自行車拆除車架，讓地上壁虎的套環設施裸露像隱型「地雷」，男童還因此縫了4針，令家長心疼不已。

    運點科技協理馬志成表示，在得知學童受傷後，已在第一時間聯絡潘姓家長並進行慰問，對於小朋友受傷也非常不捨與遺憾。原本在MOOVO公共自行車在此有設站，但因為市公所要進行人行道的施工，才會緊急撤站。

    馬志成強調，但在撤除相關設備的同時，現場仍殘留部分壁虎設備的套環，未來移除乾淨，才讓小朋友不慎跌倒受傷，昨天已在第一時間就把突起物進行切除與磨平，也就全縣的站體全面巡視與檢修。針對小朋友受傷部分，則由公司保險來支付。

    家長強調，小朋友跌倒後，他有檢視校門口的人行步道，發現公共自行車在移除車架後，現場約有7成壁虎的套環都是裸露突起的，小孩受傷後不只縫了4針，還打了破傷風，做父母的都會心疼。

    彰化市泰和國小學童在校門的人行步道跌倒，因為步道有殘留的公共自行車拆除車架所留下的壁虎套環，讓小朋友跌倒受傷還縫了4針。（潘姓家長提供）

    彰化市泰和國小學童在校門的人行步道跌倒，因為步道有殘留的公共自行車拆除車架所留下的壁虎套環，讓小朋友跌倒受傷還縫了4針。（潘姓家長提供）

    彰化縣公共自行車有車架，供停放自行車之用。（民眾提供）

    彰化縣公共自行車有車架，供停放自行車之用。（民眾提供）

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