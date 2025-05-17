迓城隍也做民調！越過8成改變對遶境的負面看法

府城隍巡城祭圓滿成功，活動特別針對遶境活動前後映進行《關於遶境與社會溝通》民調，整體數據顯示超過9成民眾表示滿意。（張鎧臣拍攝提供）

2025/05/17 16:35

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟今天公布「遶境前後的社會溝通」問卷調查結果，超過9成民眾認為，增加往後參與其他遶境活動的意願，超過8成改變對遶境的負面，也是府城廟會首度有主辦單位進行活動前後民調，別具意義。

台灣府城隍廟3日舉行「府城隍巡城祭」遶境活動，12間來自各縣市的城隍廟響應，遶境經東門城、南門城、西門城、北門城等府城4大城門，獲得熱烈迴響；今天舉辦圓滿平安宴，席開60桌。

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府城隍巡城祭圓滿成功，主辦單位台灣府城隍廟特別針對遶境活動前、後，民眾的期待與反映進行《關於遶境與社會溝通》民調，作為往後舉辦遶境活動的參考。總計，前測問卷針對民眾對於此次遶境的期待，共收到396份。後測問卷則是顯示遶境當日參與民眾的實際心得，共收237份。

受測者回饋，「參予此次遶境，改變我對遶境活動的負面看法」有83.6％說同意；「感覺遶境活動更貼近生活」97.3％說同意；「往後願意參加其他遶境」94.6％說同意；「此次讓我對遶境有更多認識」98.6％說同意；「認為與過往參加其他遶境顯不同」96.9％說同意。

台灣府城隍廟主委郭榮哲說，以前民眾對於遶境活動的舉辦意見分歧，此次針對遶境進行社會溝通問卷，期望能收集更多民眾的實際回饋，在統計數據上也很有代表性。

郭榮哲說，尤其針對遶境巡境的內容呈現，前測是民眾期望這個遶境要怎麼展現，後測則回饋是否符合期待，整體數據顯示對於這次的遶境活動有8至9成以上的滿意度。希望透過統計數據的呈現與溝通，更加提升宮廟文化素養，讓更多年輕人願意參加參與宗教活動，傳遞良善的循環。

府城隍巡城祭民調據顯示，超過9成民眾表示滿意。（張鎧臣拍攝提供）

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