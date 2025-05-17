國定民俗南鯤鯓代天府五府千歲進香期 今天湧400團10萬人

國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」今天（17日）進香團約有400團，加上各地香客，單日約有10萬人進香，非常熱鬧。（南鯤鯓廟提供）

2025/05/17 16:20

〔記者楊金城／台南報導〕國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」第一個李府千歲、范府千歲進香期，今天（17日）、明天（18日）進香盛況最熱鬧，今天進香團約有400團，加上各地香客，單日約有10萬人進香，南鯤鯓廟明天約有250團進香。

文化部文化資產局副局長林尚瑛今天到南鯤鯓廟實地訪視南鯤鯓國定民俗進香盛況，召開會議深化對五府千歲信仰文化的理解與保存，具有重大意義。

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有「台灣王爺總廟」稱譽的台南北門南鯤鯓代天府，奉祀的「大王」李府千歲神誕日是農曆4月26日（國曆5月23日），隔天27日則是「五王」范府千歲的神誕日，是南鯤鯓廟全年第一個進香期，許多分靈廟宇都會返回南鯤鯓參香謁祖，本週最熱鬧，前來進香的神轎、陣頭擠滿廟埕和五王殿。

今天單日就約400個進香團，人數最多的是臺北鎮北宮謁祖進香團，進香人數約有600人，臺北鎮北宮主委張義法與副主委林柄昆更是帶領30多人首度挑戰以11天勇腳完成全程288公里徒步到南鯤鯓進香。

南鯤鯓廟總幹事侯賢名帶領執事幹部出席會議，對五王信仰儀式、歷史脈絡及保存計畫等議題進行深入討論。此行除強化文化部與地方的文化資產保護合作，也展現出對傳統信仰文化的高度重視。

侯賢名指出，南鯤鯓廟作為臺灣王爺信仰的重要據點，期盼能為文化資產保存工作注入更多能量，攜手守護這份珍貴的無形文化資產。

對於保存南鯤鯓代天府五府千歲進香期的信仰文化，南鯤鯓廟提出邀請民俗保存團體的陣頭演藝表演活動，以傳承進香文化，並舉辦國際研討會發揚王爺信仰。

文化部文化資產局副局長林尚瑛（中）今天到台南北門南鯤鯓廟訪視進香，由南鯤鯓廟總幹事侯賢名（右三）陪同到五王殿向五府千歲參拜。（廟方提供）

國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」第1個李府千歲、范府千歲進香期熱鬧。（廟方提供）

臺北鎮北宮謁祖進香團抵達台南北門南鯤鯓廟進香。（南鯤鯓廟提供）

臺北鎮北宮謁祖進香團今天下午以11天勇腳完成全程288公里徒步到南鯤鯓進香，南鯤鯓廟總幹事侯賢名（前右三）到南鯤鯓山門歡迎。（南鯤鯓廟提供）

國定民俗「南鯤鯓代天府五府千歲進香期」今天（17日）進香團約有400團，加上各地香客，單日約有10萬人進香，非常熱鬧。（南鯤鯓廟提供）

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