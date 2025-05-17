國中會考數學題幹長敍述多易卡住 結合選舉公民議題考題活用

國中會考數學題幹長敍述多易卡住，結合選舉公民議題考題活。（記者黃良傑攝）

2025/05/17 16:28

〔記者黃良傑／高雄報導〕國中會考今天考完數學，不少考生都喊著計算超多，題幹仍然蠻長，較多的敘述閱讀量比較大，學生較沒有辦法直接作答，也比較容易卡住，考生認為數學全部共25題，由淺到難，從20題過後較有鑑別度，考生印象比較深刻題目是非選擇題，結合選舉公民議題，把數學應用在實際解決社會實際問題，考題相當活用。

數學科缺考人數168人，吳姓考生表示，一直有一些圖形題需要一直轉換，其他的部分就是文字敘述比較多，也比較容易卡住，大體上來講不會太難。

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侯姓考生覺得比學校模擬考簡單很多，有些題目其實觀念其實不難，但是因用比較多的敘述，因此，閱讀量比較大，所以學生反而沒有辦法直接作答，看起來比較難，其實是簡單的觀念題，也有一些需要判斷的題型，解題不易，如果腦筋不夠靈活的話很容易被卡住。

鼓山高中國中部黃姓女同學表示，計算上面不會特別複雜，但是非選的第一題需要再多一點點的思考，而不是直接就能作答的覺得很有挑戰，不過，計算不難，難的是理解題目，細心讀懂才能拿高分，今年大魔王題落在23題的圓周角，可畫一條輔助線解套。

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