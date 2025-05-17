雨區擴大！全台17縣市大雨特報 中南部防大雷雨

中央氣象署今日下午15時30分對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等17縣市發布大雨特報。（擷取自中央氣象署）

2025/05/17 15:54

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今日午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署下午對全台17縣市持續發布大雨特報，有效時間至晚間23時00分。中央氣象署表示，新竹以北、南投地區及其他各地山區有局部大雨發生的機率，氣象署提醒民眾，注意雷擊及強陣風，山區注意坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防積水。

中央氣象署今日下午15時30分對基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等17縣市發布大雨特報，提醒民眾注意。

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另外，中央氣象署也對中南部部分地區（見圖框起處）發布雷雨編號 0109大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。氣象署提醒民眾，路面濕滑，步行與開車請注意安全。能見度低，請注意行車安全、減速慢行。

呼籲民眾進入室內，遠離山頂、屋頂、涼亭、獨立樹下、溪流或水塘，位於空曠區域應蹲下並盡量減少與地面接觸的面積。切勿在河流、溪澗或低窪地區逗留。登山及其他戶外活動人士，請攜帶收音機，持續注意中央氣象署發布的最新天氣訊息。

中央氣象署也對中南部部分地區（見圖框起處）發布雷雨編號 0109大雷雨即時訊息，持續時間至17時15分止。（擷取自中央氣象署）

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