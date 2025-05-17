會考數學科出題貼近生活情境 師讚民調題帶給考生正確觀念

國中教育會考首日次節考數學科，教育部中央輔導團老師認為，考題取材兼具生活化與多樣性。（記者楊綿傑攝）

2025/05/17 15:58

〔記者楊綿傑／台北報導〕國中教育會考首日次節考數學科，教育部中央輔導團老師認為，考題取材兼具生活化與多樣性，包括無障礙停車位設置、咖啡店早餐組合收費，以及看電影如何買到最多爆米花等情境都入題。整體難易適中具鑑別度。而非選擇題考民調的調整倍率，帶給考生民調的正確觀念，是令人激賞的題目。

在題目分布方面，台北市北投國中教師林柏嘉說明，總題數27題，非選擇題2題、選擇題25題；七年級12題、八年級8題、九年級7題。類別上數與量8題、代數與函數8題、幾何9題、資料與不確定性2題。

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林柏嘉指出，前13題以單一數學知識概念為主，需要的計算量低，多數學生一看就知如何解題。而從第9題開始出現生活情境題，難易度與順序安排有助降低答題時的焦慮感，可鼓舞學生應答。

桃園市平鎮國中教師劉建成點出，從第19題之後是較具有挑戰性的題目，學生需要清楚、深入的理解數學概念，並有將生活情境或數學情境加以轉化的能力，方能夠正確解答。

在生活化試題部分，劉建成舉例，如第9題無障礙停車位設置問題，必須考量停車格大小、下車空間等項目；第11題的翻牌比大小遊戲問題，要算出贏的機率；第14題咖啡店早餐組合收入問題，測驗考生單買與組合價的不同。

此外，題目也需從圖表擷取訊息，林柏嘉舉例，第19題考出電影院情境，透過飲料與爆米花的優惠方案，推論固定預算如何買到最多爆米花；第24及25題則討論變速自行車齒輪比的題組問題。

非選擇題部分，一題取材藝術紙片組合包，考長方形紙片拼成更大長方形需要多少數量，以及推理特定數量比下是否能用完藝術紙片。另一題則取材於民調的調整倍率，包括要學生計算調整倍率，以使民調結果符合真實世界情況。林柏嘉認為，外界可能認為民調做完為什麼還要調整，託此考題可以讓學生了解調整倍率的意涵。

國中教育會考首日次節考數學科。（記者方賓照攝）

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