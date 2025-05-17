世壯運紀念衣褲未見產地 山田摩衣：希望雙北市府說明

山田摩衣說，雙北市府2月曾舉行記者會聲稱選手紀念衣是台灣企業贊助的環保布料製成，衣帽拿到手卻沒有標註產地。（山田摩衣提供）

2025/05/17 16:23

首次上稿：15:54

更新時間：16:23（新增新北市體育局回應）

〔記者黃子暘／新北報導〕雙北世界壯年運動會今（17）日晚間開幕，但活動開始前就因多端疏失引來批評，繼台北市議員許淑華爆料發給選手的智慧手錶使用中國晶片後，新北市議員山田摩衣今日再揭，雙北市府2月曾舉行記者會聲稱選手紀念衣是台灣企業贊助的環保布料製成，衣褲拿到手卻沒有標註產地，若真是企業贊助，「為什麼不能打產地？中間到底發生什麼狀況？」

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山田摩衣說，她拿到的選手賽會專屬禮包裡，除了有LOGO印刷瑕疵的塑膠水壺，還有未標註產地的紀念衣、褲子，標籤雖有標註貿易公司，但未見產地；今年2月時，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安曾在專屬禮包發表記者會上聲稱，3萬件選手紀念衣是由台灣某塑膠工業企業贊助100%廢棄寶特瓶製成的聚酯胚布，若是台灣企業贊助的材料，為何不能印製產地？

山田摩衣表示，希望主辦賽事的雙北市府說明，選手拿到的衣服是否確實為台灣企業贊助的環保布料所製成。

新北市體育局回應，世壯運執委會明確要求廠商依照需求規範書，同時要求承攬廠商敘明並提供相關佐證資料；如有違約情事，依契約規定論處，並依政府採購法相關規定辦理。

山田摩衣說，雙北市府2月曾舉行記者會聲稱選手紀念衣是台灣企業贊助的環保布料製成，衣帽拿到手卻沒有標註產地。（山田摩衣提供）

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