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    民眾武嶺組電腦打網遊、丟煙蒂 太管處啟動調查

    有民眾在武嶺遊憩區組裝電腦整夜打遊戲，太魯閣國家公園管理處今天指出，疑似有大聲喧嘩、吸菸及亂丟煙蒂等違規行為，已由警方錄案及稽查。（資料照）

    有民眾在武嶺遊憩區組裝電腦整夜打遊戲，太魯閣國家公園管理處今天指出，疑似有大聲喧嘩、吸菸及亂丟煙蒂等違規行為，已由警方錄案及稽查。（資料照）

    2025/05/17 17:27

    〔中央社〕有民眾在武嶺遊憩區組裝電腦整夜打遊戲，太魯閣國家公園管理處今天指出，疑似有大聲喧嘩、吸菸及亂丟煙蒂等違規行為，已由警方錄案及稽查。

    有民眾在網路媒體發布影片，「抱歉、抱歉，因為太無聊所以到這裡組電腦、打網遊」畫面中以海拔3275公尺的太魯閣國家公園武嶺遊憩區為背景，現場組電腦打遊戲，從深夜打到天亮，還邀請民眾體驗高山打電玩的樂趣。

    影片貼在Threads社群平台引起網友熱議。太管處今天接獲民眾檢舉，立即責請保七總隊第九大隊進行錄案與現場稽查。

    太管處副處長林忠杉指出，根據「太魯閣國家公園區域內之禁止事項」規定，未經核准於非指定地區大聲喧嘩及亂丟煙蒂、垃圾等行為，均屬違規事項，可處以新台幣1500元至3000元罰鍰。

    林忠杉指出，武嶺地區是公告禁菸場所，疑似抽菸行為，將依「菸害防制法」移請衛生主管機關續辦，可處2000元至1萬元罰鍰。

    太管處指出，武嶺地處高山，氣候乾燥、空氣稀薄，菸蒂亂丟行為不僅違法，更可能引發山區火災風險，危及遊客安全與生態資源，也呼籲民眾避免喧嘩或使用高耗電設備，維護高山地區的清幽氛圍與安全品質。

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