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    重建百年半屏山原始森林 200人廣植原生苗木對抗銀合歡

    高雄公私部門約200人，共同辦理「半屏山原生苗木復育行動」。（高市農業局提供）

    高雄公私部門約200人，共同辦理「半屏山原生苗木復育行動」。（高市農業局提供）

    2025/05/17 15:46

    〔記者蔡清華／高雄報導〕響應「國際生物多樣性日」，高雄公私部門約200人，今（17）日共同辦理「半屏山原生苗木復育行動」，累計種植6000株原生苗木，對抗外來入侵種銀合歡種植原生樹種，重建原始森林樣貌，以具體行動守護高雄的生物多樣性。

    高市府農業局表示，半屏山因受外來植物銀合歡入侵影響，原始森林植群已明顯退化，長期恐導致生物多樣性下降，復育計畫主要種植羅氏鹽膚木、大葉楠、皮孫木等高雄原生的耐陰性樹種，在銀合歡林下打造「生態樹島」，透過自然競爭機制促使原生植物逐步取代銀合歡。

    今日活動由高市政府農業局、農業部林業及自然保育署屏東分署、國家自然公園管理處、兆豐產物保險及台灣山林復育協會等五個跨部門合作單位200名伙伴種下300株原生苗木，復育面積0.3公頃。

    林業及自然保育署屏東分署長楊瑞芬表示，過去在半屏山及壽山的復育行動已累計種下超過40種6000株原生苗木，逐步恢復森林原有的垂直層次與物種結構，隨著多樣化樹種的成林，未來可吸引更多本土動物回歸棲息，重現高雄郊山生態的豐富樣貌。

    台灣山林復育協會執行長蔡智豪表示，協會從文獻與標本中回溯半屏山的原始樣貌，進一步在地採集母樹種子、育苗，再以「生態樹島」的方式種回山林，這不只僅僅是種樹，更是讓這片山林重新訴說屬於它自己的故事。

    過去在半屏山及壽山的復育行動已累計種下超過40種6000株原生苗木，逐步恢復森林原有的垂直層次與物種結構。（高市農業局提供）

    過去在半屏山及壽山的復育行動已累計種下超過40種6000株原生苗木，逐步恢復森林原有的垂直層次與物種結構。（高市農業局提供）

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