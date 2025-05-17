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    雲林取締噪音1至4月開罰150張裁罰逾30萬 「最吵路段」曝光

    雲林縣環保局加強日、夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局加強日、夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。（雲林縣環保局提供）

    2025/05/17 15:40

    〔記者李文德／雲林報導〕雲林縣環保局接獲許多民眾反映改裝車輛造成夜間噪音，今年度實施加強夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。其中縣內最吵路段為古坑永光村至華山路段。環保局表示，將持續警、環聯合稽查檢測不合格車輛。

    環保局空氣噪音管理科長吳其臻表示，今年持續接獲民眾陳情，常有改裝車輛發出噪音。針對民眾陳情的噪音熱點，除設了設置聲音照相科技執法外，更與警方、監理單位合作，在改裝車聚集熱點進行日、夜間聯合稽查。

    吳其臻表示，目前盤點縣內噪音路段前3名，古坑鄉永光村通往華山路段為居冠，第二名為虎尾鎮林森路段，斗六市西平路段則為第三名，分析這些噪音車輛主要是集中出沒在夜間、凌晨，常見類型為改裝排氣管外，拆除消音器、改裝進氣系統、引擎電腦調校等。

    吳其臻指出，今年1到4月總共辦理29場聯合稽查，共有87輛機車、63輛汽車違反噪音管制法，依法裁罰1800至3600元不等罰鍰，總累計裁罰金額達到31萬6800元，並要求不合格車輛限期改善。

    環保局表示，2019年至今，縣內有33輛汽車因違反噪音管制法被告發2次，更有4輛汽機車被開罰3次，若汽機車違法噪音管制法都會要求限期改善，不過仍有車輛改善後再次違規。如二次違規，裁罰金額為2700至3600元。依據《機動車輛噪音管制標準》，速限50公里以下路段，噪音管制標準為86分貝、50至70公里路段標準為90分貝，呼籲民眾切勿違規。

    雲林縣環保局加強日、夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局加強日、夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局加強日、夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。（雲林縣環保局提供）

    雲林縣環保局加強日、夜間稽查，1至4月開出150張罰單，累計開罰超過30萬元。（雲林縣環保局提供）

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