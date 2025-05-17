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    高雄龍舟賽162隊參賽總獎金120萬 愛河畔開光點睛祈福祭告河神

    高雄龍舟賽162隊參賽總獎金120萬，副市長李懷仁（左一）愛河畔為龍舟開光點睛。（高雄市運發局提供）

    高雄龍舟賽162隊參賽總獎金120萬，副市長李懷仁（左一）愛河畔為龍舟開光點睛。（高雄市運發局提供）

    2025/05/17 15:35

    〔記者黃良傑／高雄報導〕「2025高雄端午嘉年華暨龍舟錦標賽」即將在端午連假登場，今（17）日在愛河畔舉行競賽前龍舟點睛儀式，由高雄關帝廟道長陳理義遵循古禮、祭告河神祈福儀式，副市長李懷仁擔任龍舟開光點睛官，祈求活動風調雨順、圓滿順利，也象徵端午龍舟系列活動正式啟動。

    李懷仁表示，今年報名隊伍更勝去年，多達162隊參賽，超過3500人爭奪120萬總獎金，最高獎金在大型傳統龍舟菁英混合組，冠軍獎金30萬南部最高，周邊活動延續海陸空主題規劃，更加豐富優惠活動內容，希望超越去年26萬遊客紀錄。

    此外，今年國際友誼賽隊伍數創新高，去年冠軍隊日台交流協會奧正史所長已經出席情蒐並且開始集訓，市府隊也要開始積極備戰，市府隊去年小讓議會隊、日台隊，今年立下目標誓言要奪回冠軍。

    運動發展局表示，今年高雄龍舟隊伍報名相當踴躍，國際友誼賽的駐台隊伍高達8隊，日台交流協會與日僑學校、高雄日本人會聯手籌組3支隊伍、馬尼拉經濟文化辦事處、AITK、泰國、印度等國際駐高單位都組隊參賽，遠從西雅圖姊妹市Seattle Flying Dragon隊報名國際組，與國內外隊伍一決高下。

    局長侯尊堯表示，今年龍舟委員會新任主委、總幹事優化賽制與賽道，預賽至少每支隊伍都可以划兩次，賽道縮短距離為300公尺讓賽事更加緊湊，組別接軌正式賽以「性別」以及「年齡」（U23、40+）分組更加公平，並保障自強、新住民等組，讓參與對象更多元，3天的比賽活動更豐富緊湊。

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