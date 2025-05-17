國中會考數學科69件違規 3人東張西望作弊被抓

國中教育會考今次節考數學科，共發生69件違規情事，其中有3名考生因東張西望試圖取得他人答案被發現。（記者楊綿傑攝）

2025/05/17 15:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕國中教育會考今次節考數學科，共發生69件違規情事，其中有3名考生因東張西望試圖取得他人答案被逮，另以攜帶量角器等違反試場規則文具有34件最大宗。教育部也向考生呼籲，不要做違規行為，對於違規文具攜帶問題，未來會加強宣導。

根據教育部統計，數學科違規共計69件，包括3件是考生在試場東張西望、左顧右盼想取得鄰座考生答案，被監考人員發現。全國試務會闈外辦公室主任王延煌也對考生呼籲，不要做這樣的行為以免違反考試規定。

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而違規人數最多的則是攜帶量角器或附量角器功能等違反試場規則之文具，有34件。針對去年也相同類型違規也達27之多，王延煌說明，將會透過學校端加強宣導試場規則，考生應試時也會持續提醒注意。

至於其他違規，則包括有1件故意損壞試題本或答案卡、13件提前翻開試題本或逾時作答、14件攜帶非應試用品如書本、有傳輸通訊功能的電子器材等。

今年數學科共17萬5247人報名，總缺考人數為2025人，缺考率為1.16%。其中台北考區有538人缺考，缺考率2.66%居全國之冠。王延煌分析，台北考區有部分學生已透過多元管道取得入學資格，因此沒有強烈動機繼續參與考試所致。

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