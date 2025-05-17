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    再過2週就端午 台中烏溪糧倉飄粽香、先划陸上龍舟

    烏日區農會舉辦「烏溪糧倉粽飄香」活動，民眾搶先品嚐肉粽。（台中市農業局提供）

    烏日區農會舉辦「烏溪糧倉粽飄香」活動，民眾搶先品嚐肉粽。（台中市農業局提供）

    2025/05/17 15:26

    〔記者黃旭磊／台中報導〕再過兩週就是端午節（31日），烏日區農會今天在烏日朝天宮舉辦「米韻香醇慶端陽、烏溪糧倉粽飄香」活動，民眾搶先品嚐肉粽，並參與陸上龍舟競賽，四健會學生擔任食農教育小老師，烏日區農會總幹事張漢強說，烏溪沿線稻作是中台灣重要糧倉，一期稻作年近900公頃，將於6月陸續收成。

    濃濃粽味的端午氣氛漸濃，台中市農業局輔導農會舉辦烏溪糧倉粽飄香活動，推廣好米也發揚端午文化，台中市農會理事長李煥湘、總幹事林育葦及烏日區農會理事長魏周森，立法院副院長江啟臣、國民黨立委顏寬恒及民進黨台中市議員張家銨、曾威、國民黨市議員吳瓊華等多人與會，體驗陸上龍舟競賽樂趣。

    農業局表示，烏日稻米產區栽培面積約856公頃、年產量約6851公噸，農會以「烏溪糧倉」品牌代表土地、水源、農民與農產，感謝上天恩賜稻作豐收。張漢強指出，烏溪源自合歡山充沛水源灌溉，一期稻作估計6月中下旬將豐收。

    四健會學生指導食農教育，民眾也品嚐溫室栽培小黃瓜、洋香瓜及番茄，吳瓊華強調，讓市民朋友珍惜農民辛勤成果，品味粽香提前感受端午熱鬧氣氛。

    國民黨市議員吳瓊華（左1）與民眾體驗陸上龍舟競賽樂趣。 （記者黃旭磊攝）

    國民黨市議員吳瓊華（左1）與民眾體驗陸上龍舟競賽樂趣。 （記者黃旭磊攝）

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