台南玉井望明綠色隧道守護有成 公所續辦「摃檨仔」童趣活動

玉井區公所在知名的望明里土芒果綠色隧道，舉辦「摃檨仔」活動，深受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2025/05/17 15:09

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南玉井區望明里知名的土芒果綠色隧道，曾因修剪過度被「剃光頭」，公所守護有成，蓊鬱美景再現，產季已至，公所今天續辦「摃檨仔」親子活動，大人帶著小孩撐起竹竿合力採收，重溫童年樂趣，歡笑聲洋溢。

活動有逾150名親子參加，採完檨仔之後，大小朋友帶著「戰利品」前往望明里活動中心，動手醃製情人果，回家享受酸甜好滋味。

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今年活動以「果然愛上酸甜好滋味」為主題，由於深受歡迎，報名「秒殺」，迅速額滿，三代同堂參加的洪姓一家人，來自桃園，凌晨3點半就開車南下，就為了體驗早期鄉下地方的摃檨仔樂趣。

採果樂活動由公所與望明里辦公室、發展協會等合辦，玉井區長顏振羽表示，今年受氣候因素影響，綠隧的土檨仔減產，僅剩結出3成，但大小朋友努力採收，一樣玩得很開心，也是滿載而歸。

顏振羽表示，結合產業特色的摃檨仔活動，成了地方傳統盛事，也宣告遠近馳名的玉井芒果季即將到來；而明年公所仍會舉辦，有意結合轄內的民宿業者一起推廣，

將遊客留在山區，增加消費、促進經濟。

顏振羽強調，玉井有「芒果故鄉」之稱，現在起至9月，各式品種陸續採收，除土檨仔外，還有愛文、金煌、凱特、黑香、西施、貴妃…等，歡迎遊客前來選購。

顏振羽也邀請民眾順遊玉井老街，品嚐享譽全國的芒果冰，並至噍吧哖事件紀念園區參觀，還有虎頭山、白色教堂等知名景點，來趟2天1夜的人文、產業、美食之旅。

大小朋友在綠色隧道採收土檨仔之後，在活動中心一起醃製情人果。（記者吳俊鋒攝）

大小朋友在綠色隧道採收土檨仔之後，在活動中心一起醃製情人果。（記者吳俊鋒攝）

大小朋友在綠色隧道採收土檨仔之後，在活動中心一起醃製情人果。（記者吳俊鋒攝）

玉井區公所持續辦理採果樂活動，推廣地方特色產業。（記者吳俊鋒攝）

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