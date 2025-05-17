國中會考首日 湖口高中考場數學科1人作弊違規

國中教育會考今天登場，沒想到首日在新竹縣湖口高中的考場驚傳有考生在數學科上涉嫌作弊，當場被監考人員發現制止。（記者黃美珠攝）

2025/05/17 14:42

〔記者黃美珠／新竹報導〕今天是國中會口首日，竹竹苗考區數學科驚傳在新竹縣湖口高中考場，疑似有1生作弊被監考人員當場發現制止，並宣讀他雖可以繼續作答，當會做成相關紀錄送竹苗考區國中教育會考試務會的違規事件處理會議，於下週一討論後認定其行為是否卻認為作弊，嚴重可以不予計分。

2025年國中教育會考即將在這個週末舉行，竹苗區共有1萬4022名考生報考，其中新竹縣39所公、私立國中就有5286名，以學校為單位，分別編配於新竹高商、竹東高中、關西高中、竹北高中、義民高中、六家高中、湖口高中以及仰德高中8所學校所在的考場應試。

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縣府教育局表示，湖口考場在早上進行數學科考試時，有監考人員當場發現一名學生疑似偷看隔壁考生作答，涉嫌作弊，所以當眾制止且宣讀其雖仍有權繼續完成作答，但疑似的作弊行為已被做成紀錄，將送試務單位的違規事件處理會議作最後的認定和決定如何懲處，屆時考生也將被通知到場說明。

縣府教育局表示，這名學生的作弊行為如果被認定屬實，情節重大的話，最嚴重數學科將不被計分。

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