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    議員陳家琪籲捷運淡水站設風雨牆 北捷擬增設擋板、截水設施因應

    新北市議員陳家琪指出，氣候變遷使極端氣候日益頻繁，捷運站體設計應與時俱進，呼籲設置風雨牆設施評估。（記者羅國嘉攝）

    新北市議員陳家琪指出，氣候變遷使極端氣候日益頻繁，捷運站體設計應與時俱進，呼籲設置風雨牆設施評估。（記者羅國嘉攝）

    2025/05/17 14:25

    〔記者羅國嘉／新北報導〕淡水捷運站為捷運紅線終點站，每日湧入大量通勤與觀光人潮，卻因半開放式月台設計，在風雨天候下頻傳雨水灌進車廂、月台積水滑倒等問題。對此，新北市議員陳家琪指出，氣候變遷使極端氣候日益頻繁，捷運站體設計應與時俱進，呼籲設置風雨牆設施評估；台北捷運公司回應，目前已研擬設置部份檔板或截水設施等方案改善，確認可行性後，將進行局部試辦以評估成效。

    陳家琪表示，淡水地區冬季東北季風與強降雨早已是「常態」，而非突發事件，捷運局應正視民眾於風雨中搭乘捷運的不便，並提出五點建議，包含在列車車門長時間開啟處設置防風設施；針對車廂進水、月台滑倒事件建立通報與統計機制；評估加裝淡水站「防風雨牆」的可行性；檢討半開放式月台設計是否符合當前需求；就瞬間強降雨制定應變措施並提出具體方案。

    北捷說，捷運淡水信義線淡水站屬高架開放式設計，原建造時已考量遮蔽需求，屋簷向外延伸約2.2公尺。針對極端天候影響，目前已研擬增設部分檔板或截水設施，並持續與台北捷運工程局進行評估，未來將進行局部試辦以確認成效。

    此外，北捷表示，目前對於突發大雨採機動調控淡水站列車停靠月台及開關門時機，以降低雨水進入車廂機率；同時加強高架、平面車站人員巡查與清潔作業，確保車廂環境及旅客乘車舒適。

    不只淡水站，市議員鄭宇恩也指出，淡海輕軌站同樣有「站外大雨、站內小雨」的狀況，甚至民眾在站內候車仍需撐傘，屢向新北捷反映卻未獲積極改善。她批評，北捷對新北端乘客長期以來無論是增設停車空間或加開班次，皆欠缺積極作為，呼籲新北市政府應強化溝通、主動改善，提供市民更舒適安全的候車空間。

    新北捷運局表示，淡海輕軌車站原由鐵道局規劃，接辦之後，除已將氣候因素納入設計考量外，於開始營運後也針對民眾反應問題，與營運單位共同檢討改善方案，如輕軌紅樹林站已完成防潑雨改善工程，後續也會將既有營運回饋的經驗納入未來路網工程設計參考。

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