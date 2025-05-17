響應府城建城300年紀念 「5千歲團」現身安平快閃演奏

最高齡90歲的陳天賀參與《府城300．陶豎快閃安平三部曲》演奏陶笛。（記者王姝琇攝）

2025/05/17 14:22

〔記者王姝琇／台南報導〕響應府城建城300年紀念，總計70位、平均年齡70歲的「資深府城人」，今日同步於安平開台天后宮、安平古堡及安平四季公園金小姐雕像前進行陶豎快閃表演。

南華大學民族音樂學系老師劉貞宜今天號召70位「資深府城人」，共同響應《府城300．陶豎快閃安平三部曲》，長者們以陶笛、豎琴並配合鈴鼓、鈴鐺演奏，為府城建城300年慶祝、留影紀念。

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劉貞宜表示，台灣已進入超高齡社會，而她指導的學生大都是長者，盼藉由活動賦予長輩表演舞台、展現活力，最高齡90歲的陳天賀，加上許多60至80歲長者，是平均年齡70歲的近5千歲團。

劉貞宜說，今天特辦《府城300．陶豎快閃安平三部曲》，分別在安平開台天后宮、安平古堡及安平四季公園金小姐雕像前表演，演奏與台南有關的《南都夜曲》、《安平追想曲》等多首樂曲。

安平開台天后宮主委盧友禮、總幹事林國明表示，早期廟埕文化就是一些年長者的休憇場所，不是泡茶聊天，就是下棋等，現在這個「5千歲團」能來天后宮廟埕表演音樂，除展現長者的才藝外，也表示大家的心、身均是健康的，更歡迎明年再來時將是「6千歲團」，參與人數愈來愈多。

總計70位長者響應陶豎快閃安平活動，以陶笛、豎琴並配合鈴鼓、鈴鐺演奏，為府城建城300年慶祝。（記者王姝琇攝）

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