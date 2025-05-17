網傳「養貓狗補助3000元」農業部：詐騙訊息勿信

近期有詐騙集團冒用政府名義，宣稱提供「寵物津貼」或「3000元現金補助」，農業部澄清此為詐騙，呼籲民眾小心勿上當。（翻攝自網路）

2025/05/17 14:17

〔記者吳柏軒／台北報導〕小心詐騙！農業部發現，最近有網路傳「賴政府發補助！有養貓狗補助3000元！」，宣稱提供寵物津貼等語，今（17日）澄清此為詐騙訊息！是要騙取民眾個資與財物，呼籲勿上當。

農業部表示，近期有詐騙集團冒用政府名義，宣稱提供「寵物津貼」或「3000元現金補助」，實際上是騙取個人資料與財物。請民眾務必透過各縣市政府官方網站或動物保護處查詢相關資訊，避免受騙。

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農業部呼籲，如飼主要瞭解最新的補助政策與申請方式，建議可直撥全國統一1959動物保護專線電話，或聯繫當地動物保護機關確認。

各地電話：

臺北市動物保護處：02-87897158

新北市政府動物保護防疫處：02-29596353

臺中市動物保護防疫處：04-23869420、04-23869425

臺南市動物防疫保護處：06-2130958

高雄市動物保護處：07-7462368、07-7467644、07-7450413

桃園市政府動物保護處：03-3326742 分機 400-417

新竹縣動物保護防疫所：03-5519548分機 407

苗栗縣動物保護防疫所：037-320049

彰化縣動物防疫所：04-7620774

南投縣家畜疾病防治所：049-2222542

雲林縣動植物防疫所：05-5523250

嘉義縣家畜疾病防治所：05-3620025分機27

屏東縣政府：08-7320415

宜蘭縣動植物防疫所：03-9602350

花蓮縣動植物防疫所：038-227431

臺東縣動物防疫所：089-233720

澎湖縣家畜疾病防治所：06-9212839

基隆市動物保護防疫所：02-24280677

新竹市動物保護及防疫所：03-5368329

嘉義市政府建設處：05-2290357

金門縣動植物防疫所：082-336625

連江縣政府產業發展處：0836-25131

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